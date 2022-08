Dans ce documentaire en deux parties, les deux membres fondateurs du groupe, Gene Simmons et Paul Stanley reviennent sur l’histoire de ce groupe hors normes. Elle commence par celle de deux gamins qui trouvent difficilement leur place dans le monde et qui décident de faire de la musique pour devenir qui ils veulent.

Une ascension fulgurante, des millions de disques vendus, des concerts gigantesques pleins de feux d’artifice et de fureur, un sens du marketing particulièrement développé avec des milliers d’objets dérivés,"du préservatif au cercueil, on vous accompagne tout au long de votre vie", rigolent-ils.

Mais aussi de drogues, d’alcool, de filles et de succès qui monte à la tête."Avec le succès, on a perdu notre esprit collectif". Et, fin des années 70, c’est la dégringolade. Peter Criss (batterie) et Ace Frayer (guitare), abusent de drogues et d’alcool. Ils deviennent incontrôlables, arrivent en retard ou n’arrivent pas du tout, n’assurent plus sur scène… Ils sont exclus du groupe. Tout comme leur manager, grand visionnaire qui portait Kiss depuis plusieurs années. Il est lui aussi congédié par Paul et Gene en raison de son addiction à la cocaïne.

«J’étais complètement imbu de moi-même»

Les deux membres fondateurs ont aussi leur part de responsabilité, ils l’admettent."La célébrité m’a abîmé, assume Gene Simon.Non pas à cause de la drogue ou de l’alcool, mais à cause de mon ego […]J’étais complètement imbu de moi-même". Paul Stanley renchérit:"On dit que la célébrité modifie ta personnalité, ce n’est pas vrai. La célébrité te permet d’être le connard que tu étais à la base…"

Amputé de la moitié de lui-même, Kiss a dû se réinventer. Dans la seconde partie de ce documentaire signé D.J. Viola Paul et Gene retracent le parcours du groupe à partir de leur douloureuse séparation de Peter et d’Ace, et évoquent la tournée d’adieu qu’ils réalisent aujourd’hui aux côtés du guitariste Tommy Thayer et du batteur Éric Singer.

Arte, 22.45