A la télé ce mercredi soir: à la rencontre des cowboys d'aujourd'hui

"C’est plus qu’un hobby, ça fait partie de leur manière de vivre. Comme leur chapeau. Si vous le leur enlevez, c’est comme si vous leur coupiez un bras. Ils naissent avec, ils meurent avec. Les symboliques y sont très fortes, mais c’est un mode de vie presque suranné. En fait, ils ont gardé leurs traditions, mais avec un iPhone dans la poche".

La journaliste et animatrice confie volontiers qu’elle n’est pas une baroudeuse dans l’âme, genre voyages avec un sac à dos. Son truc à elle, ce sont surtout les rencontres. Elle aime "tchatcher" pour en savoir plus sur les gens."C’est un côté de ma personnalité qui fait rire mes amis car lorsque je rencontre quelqu’un et que je commence à poser des questions, ils préviennent le nouveau venu en lui disant "bon, on te laisse, tu en as pour une heure!". Je ne peux pas m’en empêcher! Mais, en tant que journaliste, je crois que la curiosité est une qualité précieuse".

La mousson en Inde

Pour la suite de cette saison, on ira aussi en Grèce et en Inde. Ce dernier pays l’a particulièrement marquée. "C’était la première fois que je visitais ce pays. Le voyage a été sans cesse reporté du fait de la pandémie, et je vous passe les détails sur le variant indien. On attendait, on trépignait… et finalement on est partis!"Et l’équipe est arrivée en pleine mousson. Un phénomène dont on imagine difficilement l’ampleur tant qu’on ne l’a pas vécu:"Mes vêtements étaient à tordre!(rires)Au-delà de ça, c’est un pays incroyable, malgré la modeste qualité de vie des habitants. La famille dans laquelle j’ai été accueillie était d’une bienveillance sans pareille. Il y avait toujours beaucoup de passage dans la maison, c’était génial. J’ai trouvé dans ce voyage tout ce pour quoi on fait cette émission."

France 5, 21.00