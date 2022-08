Après cinq saisons et une vingtaine de fleuves descendus,"on finit par se demander si on va encore pouvoir raconter des histoires intéressantes", avance l’animateur et journaliste François Pécheux dans une interview accordée à nos confrères de France Télé. Et pourtant… il continue d’explorer les fleuves du monde, de la source à l’embouchure, à la découverte des paysages et des habitants.

Ce mardi soir, c’est au Nicaragua qu’il nous emmène. Là, il a été impressionné par deux pratiques locales. "La pêche au tarpon, qui est un poisson énorme – environ deux mètres – qu’on attrape avec un harpon. J’aurais bien aimé vous raconter la pêche dans le détail, mais sur les deux sessions, nous n’avons jamais pu en attraper un (rires). Ensuite, j’ai été soufflé par cette petite fille qui allait attraper des iguanes. J’ai beaucoup appris de ce qu’elle savait sur la nature. Elle était tellement à l’aise dans son environnement à seulement 10 ans que je pense qu’elle connaît bien plus de choses sur la nature que la plupart des gens. C’était une véritable leçon de la voir en osmose avec la nature."

La Loire de son enfance

Il a même réussi à trouver de l’exotisme sur sa Loire natale, celle où il allait pêcher avec son père quand il était enfant. Celle qui lui a donné envie de faire cette émission:"Je pensais donc bien la connaître, mais je ne la connaissais au final que sur son cours inférieur. La Haute-Loire est d’une beauté à couper le souffle! Durant tout mon périple, j’ai été époustouflé par le grandiose et par la beauté des paysages. Évidemment, j’ai rencontré des gens qui ne voient pas passer beaucoup de touristes, ce qui rendait ces rencontres très rafraîchissantes."

Préparer mais pas trop

Le secret d’une émission réussie?"Il faut jongler entre le fait de préparer et de ne pas trop préparer. Personnellement, ce que j’aime, ce sont les surprises. Donc on fait une enquête, on organise les séquences qu’on voudrait tourner, mais on se laisse aussi beaucoup d’espace pour la découverte. Si je ne suis pas surpris par ce que je découvre, les spectateurs ne le sont pas non plus".

Pour le tournage, rien n’a changé depuis le début de l’aventure: juste lui, et le réalisateur cameraman. Et puis, dans chaque pays, un "fixeur", une personne qui parle la langue et connaît parfaitement la région. Et c’est même mieux qu’avant dit François Pécheux.:"On se sent beaucoup plus à l’aise avec l’équipe de tournage. On lâche prise et on n’a plus peur de rien! Nous savons que quoi qu’on puisse vivre, on en tirera quelque chose d’intéressant et de positif. Ça nous donne très envie de continuer."

Il a encore beaucoup de rêves, dont celui d’aller explorer le mythique Nil,"sur lequel on pourrait probablement réaliser dix émissions sans difficulté".

