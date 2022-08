L’animatrice de Tipik a expliqué être atteinte d’une maladie oculaire: "J’ai une maladie aux yeux. Cette maladie s’appelle le kératocône et entraîne une déformation de la cornée. La cornée c’est le tissu clair à l’avant de l’œil. Au lieu d’être bombé il forme un cône pour ceux qui en sont atteints ce qui provoque une vision floue et une déformation de la lumière".

En clair, cela fait des années que Bénédicte Deprez ne voit que d’un œil: "Si cet œil est "opérationnel" aujourd’hui c’est parce qu’il a subi une greffe de cornée il y a quelques années. Cet été, malheureusement, j’ai fait un rejet de cette greffe et je suis sous traitement pour tenter de stopper le processus. Ce traitement est pour le moment efficace mais prend du temps".

Pour aller mieux, l’animatrice affirme qu’elle doit ralentir le rythme: "Je suis également en attente d’un greffon pour l’autre œil, qui est au stade le plus sévère de la maladie. Pour que je puisse un jour retrouver une vue correcte et me soigner, je suis dans l’obligation de ralentir le rythme".

Elle ne perd évidemment pas son éternelle bonne humeur: "Je suis positive et confiante, les équipes qui me suivent sont au top, et heureusement il existe des solutions même si les traitements et les opérations sont assez lourds".

"J’espère que ce message pourra aussi aider et soutenir les personnes qui souffrent de cette maladie. Je sais que ça peut être très flippant, déprimant, handicapant voire excluant (...) Je vous conseille avant tout d’aller consulter et si je peux vous orienter vers ceux qui m’aident depuis des années, je le ferai avec plaisir", conclut-elle non sans une dernière pointe d’humour.

"Personne ne veut de moi pour jouer aux fléchettes par exemple, ce n’est pas très cool, je trouve."