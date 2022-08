Début des années soixante, le chanteur américain, originaire du Texas, est une vraie star: il vend des disques par milliers. En 1963, il part en tournée avec les Beatles, qui sont ses plus grands fans. C’est à ce moment qu’il oublie ses lunettes de vue dans l’avion et décide de les remplacer par des lunettes de soleil… qu’il ne quittera plus jamais sur scène. Lançant ainsi une mode (durable) parmi les artistes.

Il a inspiré grand nombre de musiciens et pas seulement pour le look. Ils témoignent dans ce documentaire: Bono, le leader de U2, Elvis Costello, Johnny Cash, Bruce Springsteen, ou encore Tom Pretty, Bob Dylan, Jeff Lynne ou George Harrison avec lesquels il formera les Traveling Wilburys dans les années 80. Ils racontent un chanteur doué, à la voix suave, un auteur aux textes sensibles, un compositeur aux mélodies peu conventionnelles, en avance sur son temps."Il avait une telle aura qu’il n’avait pas besoin de gigoter dans tous les sens", mais surtout un type"adorable", "accessible", "très poli", "très drôle", "un vrai gentleman", "la rock star la plus humble de son époque".

Précoce et dramatique

À 6 ans, Roy Orbison reçoit sa première guitare et décide qu’il sera chanteur. À 8 ans, il participe à des radios crochets. À 14ans, il crée un groupe. À 20 ans, il signe chez Sun Records et obtient son premier succès avecOoby Dooby. Il lâche l’université pour partir en tournée. Le succès populaire arrivera dès sa signature sur un gros label à Nashville tout début 1960.

La famille était essentielle pour le chanteur. Il était très proche de sa femme Claudette et ses trois fils. Mais deux drames vont le changer durablement: sa femme décède dans un accident de moto en 1966. Deux ans plus tard, il perd deux de ses fils dans l’incendie de leur maison. Ses proches décrivent sa force de caractère qui lui a permis de surmonter ces drames personnels et aller de l’avant.

