Brad Pitt, Roy Orbison ou la planète en danger? Que regarderez-vous cette semaine à la télé?

Joué par Brad Pitt et Jona Hill, ce film consacré au base-ball propose un scénario visionnaire puisque tout le... foot fonctionne selon cette méthode aujourd’hui. Il met en scène l’entraîneur d’un club pas très riche, dénommé Billy Beane, qui invente une nouvelle méthode de recrutement: les statistiques (ou datas), au départ du programme créé par un informaticien. Tiré d’une histoire vraie, forcément.

2. Mardi 2: «Sèche resse en Europe...» - TIPIK, 21 heures

Sec, c’est sec! Des années très difficiles nous attendent.

Le titre complet, c’est "Sècheresse en Europe, catastrophe en vue". En effet, après trois années marquées par un climat particulièrement chaud, le dessèchement du sol de certains pays européens s’accélère et l’eau commence à manquer. La saison des feux de forêts s’allonge, et même le nord de l’Europe est touché par le phénomène. Un docu qui fait réfléchir… Car le temps presse.

3. Mercredi 3 : «Sale temps pour la planète» - France 5, 21 heures

Attention, falaises normandes en danger. ©© Elle Est Pas Belle La Vie - LPBV

La baie de Somme, très prisée par les touristes belges, subit elle aussi les dérèglements du climat. Les tempêtes s’y multiplient et les dégâts sur la roche s’amplifient, menaçant ce havre de paix. Ce docu tout neuf explique que ce mince cordon dunaire, constamment malmené par la houe et le vent, ne va plus tenir longtemps et que les autorités doivent envisager de nouvelles stratégies pour le préserver.

4. Jeudi 4: «Cold War» - La Trois, 20h35

Pendant la guerre froide, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque compliquée, tiraillés entre une Pologne encore stalinienne et le très attirant Paris Bohème des années cinquante. Dans un somptueux noir et blanc, ce film du polonais Pawel Pawlikpwski a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes. Il est aussi magnifiquement interprété.

5. Vendredi 5: Roy Orbison, pur rock - ARTE, 22h35

Roy Orbison? Mais si, vous le connaissez. "Oh, Pretty roman" (1964), c’est lui, idem "Only the lonely" ou "Blue Bayou." Ce grand bonhomme aux allures de pasteur austère à lunettes noires (il était albinos) damait le pion aux Beatles à l’époque avec sa voix haute et son vibrato hors pair. Il est décédé en 1988, peu après une prestation à Anvers et porté par un tube tardif, "You got it."