Ce lundi à la télé: dix bougies pour «Nus et culottés» sur France 5

Ils célébreront les dix ans de l’émission Nus & Culottés avec notamment six personnes rencontrées lors de leurs aventures. "Nous avons rencontré environ 2000 personnes et maintenu un contact avec une vingtaine d’entre elles, indique Nans dans une interview à France Télé. Au-delà de la complexité de conserver un lien avec toutes, nous aimons garder cet esprit vagabond. Lorsque l’on rencontre quelqu’un, on aime que ce ne soit pas dans le temps, mais dans l’instant."

Cette émission anniversaire sera l’occasion de partager de nombreux souvenirs. Comme celui vécu avec Linda Lemay, pour qui ils ont même écrit une chanson.

"Jusqu’au dernier jour, nous ne savions pas ce que nous lui interpréterions, ni si nous réussirions à la rencontrer, indique Nans. Par je ne sais quelle magie, on a croisé son chemin et la chanson a finalement été écrite en "cadavre exquis", avec des mots donnés par des passants dans la rue. Quand nous la lui avons interprétée, elle s’est mise à pleurer en disant: ‘Cette chanson, j’ai l’impression que c’est mon père qui l’a écrite pour moi.’ Cette soirée et ses mots nous ont beaucoup émus. Cela reste un souvenir très spécial."

«La France qui ouvre sa porte»

Dix ans de Nus & Culottés, cela représente 38 émissions en neuf saisons, et des destinations aussi variées que les Pyrénées orientales, la Sicile, la Belgique ou la Corse. Et parfois, des envies de tout envoyer balader.C’est aussi des portes qui se ferment. Mais pas de quoi décourager les deux compères. " Nus & Culottés est un programme qui témoigne de la France qui ouvre sa porte, avance Mouts. Si les gens ne le font pas, c’est qu’ils ont une bonne raison, et on va simplement demander joyeusement à la personne suivante."

Quant au prochain voyage, il restait à déterminer au moment où l’interview a été réalisée. "C’est la posture du vagabond qui nous habite pendant ces voyages, conclut Mouts. Si tout était calé, l’émission n’aurait pas la même saveur. Nous sommes trop souvent rattrapés par nos habitudes sédentaires, nous voulons prévoir, anticiper et figer les choses."

France 5, 21.00