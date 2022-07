Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention, il se replie sur lui-même et se réfugie au fond du jardin familial où se trouve un arbre… généalo-magique. Le voilà propulsé dans un monde fantastique, où se mêlent passé et futur, et où il rencontre ses proches à divers âges. Un dessin animé japonais magnifique de Mamuro Hosuda, dans la grande tradition des studios Ghibli. Finesse, sensibilité et intelligence.

2. Samedi 30 : «L’Aventure intérieure» - TIPIK, 20h05

Un film de science-fiction qui a sans doute un peu vieilli (1987) mais dont l’argument est imparable puisqu’une équipe de scientifiques se retrouve miniaturisée et expédiée dans une sorte de sous-marin qui va naviguer dans un corps humain. Celui-ci est plein de dangers, entre globules blancs et rouges, anticorps, organes broyeurs et glandes produisant des produits acides. Avec Dennis Quaid et Meg Ryan aux commandes de l’engin!

3. Dimanche 31: Ukrainian Freedom Orchestra - ARTE, 18H15

La chef d’orchestre d’origine ukrainienne Keri-Lynn Wilson.

À l’initiative du Metropolitan Opera de New York et du Grand Théâtre de Varsovie, la chef d’orchestre canadienne d’origine ukrainienne Keri-Lynn Wilson rassemble les plus grands musiciens réfugiés et expatriés d’Ukraine au sein de l’Ukrainian Freedom Orchestra et les emmène en tournée. Au programme, du Chopin, du Brahms mais aussi du Silvestrov, compositeur ukrainien. Un concert tout frais puisqu’il s’est déroulé le 28 juillet au Grand théâtre de Varsovie.

4. Dimanche 31: «Le bazar de la charité» - La UNE, 20h45

Rediffusion sur la RTBF de cette série en 8 épisodes coproduite en 2019 par TF1 et… Netflix, créée par Catherine Ramberg, réalisée par Alexandre Laurent. Elle s’inspire d’un fait réel: l’incendie du Bazar de la Charité survenu en 1897 à Paris, effroyable catastrophe survenue lors d’une vente récurrente d’œuvres d’art et de bibelots organisée par des grands bourgeois au profit des miséreux. Audrey Fleurot, Josiane Balasko ou Gilbert Melki font partie d’une copieuse distribution.

5. Dimanche 31 : «Adults in a room» - France 2, 23h05

S’inspirant du livre de l’éphémère ministre grec des finances Yanis Varoufakis (“Conversations entre adultes, dans les coulisses secrètes de l’Europe”), le vétéran Costa-Gavras ("Z", "L’Aveu", "Missing"…), 89 ans aujourd’hui, retrouvait en 2019 tout son brio pour relater le combat, seule contre tous, d’une Grèce ruinée face à une Europe technocratique incapable de compassion. Que se passe-t-il à l’époque des faits, soit 2015? Le parti de gauche Syriza a remporté les élections législatives, cependant que le pays est exsangue. Il se donne comme mission d’aller devant les institutions européennes et du FMI afin de négocier une restructuration de la monstrueuse dette grecque qui maintient les Grecs dans une misère qui a tenu l’actualité durant des mois.

De réunion en réunion

Christos Loulis, seul contre tous. ©© 2019 - KG Productions / Wild Bunch / Elle DRiver / France 2 Cinéma / Odeon SA

C’est le ministre des Finances (Varoufakis donc, incarné par l’extraordinaire Christos Loulis) qui s’y colle. On le suit donc de réunion en réunion, d’un pays à l’autre, où il tente d’obtenir chez les Français ou les Britanniques un soutien pour tenter de convaincre l’Allemagne (présentée comme impitoyable et inflexible) à ne pas imposer à son pays une dictature de l’austérité qui asphyxierait définitivement le peuple grec.

C’est les yeux écarquillés qu’on découvre la "convivialité" du Conseil de l’Europe (oui, celui que préside aujourd’hui Charles Michel), à l’époque présidé par un Hollandais et des ministres européens qui n’ont qu’un souci, récupérer l’argent que leur doit cette Grèce "paresseuse et dépensière." Cela donne un thriller atypique dans lequel Varoufakis (qui avait enregistré tous les débats) fait preuve d’une incroyable inventivité (avec flegme et humour) pour résister au bulldozer méprisant de l’Eurogroupe. Évidemment, le film est un brin subjectif et met le spectateur du côté des Grecs. Mais durant 2 heures haletantes, on découvre les arcanes sans pitié de cette Europe obnubilée par son pognon.

Aujourd’hui, en 2022, il semble que la Grèce ait quelque peu remonté la pente. Quant à Costa-Gavras, il aura signé là un de ses meilleurs films.