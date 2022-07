A la télé ce vendredi soir: l'adieu à Freddie Mercury et les ravages du sida

La deuxième partie du documentaire nous fait revivre avec émotion le concert donné par les membres de Queen Brian May, John Deacon et Roger Taylor en hommage à leur ami. Organisé le lundi de Pâques 1992 au stade Wembley au nord de Londres, le concert s’est tenu devant 72000 personnes et a été retransmis dans le monde entier. Plus de 500000 personnes l’ont regardé en direct sur leur téléviseur.

La crème des stars de l’époque se relaie sur scène pour jouer les plus grands tubes de Queen avec entre autres David Bowie, Annie Lennox, Paul Young, Metallica, Guns n Roses… On retiendra notamment l’émouvante prestation de George Michael reprenant la chansonSomebody to love et le duo électrique d’Elton John et Axl Rose surBohemian Rhapsody.

36 millions de morts en 40 ans

À travers Freddie Mercury, lui-même atteint et décédé du sida le 24 novembre 1991 à 45 ans, le documentaire illustre les ravages du sida sur la société. Les premiers morts du VIH sont signalés en 1981 et dix millions de personnes sont contaminées au moment de la mort du chanteur de Queen dix ans plus tard. Aujourd’hui, les experts estiment que le virus a déjà fait plus de 36 millions de morts dans le monde.

Ceux qui ont côtoyé la rock star à l’époque, membres de Queen, famille et amis, se souviennent face caméra de la dégradation de son état de santé, de sa combativité mais aussi des propos homophobes qui accompagnaient l’évocation de la maladie dans les médias."C’est un châtiment divin contre l’homosexualité", entend-on par exemple sortir d’un extrait d’une émission de télé de l’époque. Plusieurs jeunes homosexuels anglais qui ont attrapé le sida à la fin des années 80, interviennent également pour montrer à quel point la communauté gay a été touchée par le virus.

