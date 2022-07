Billy Crawford signe son grand retour dans «Danse avec les stars» sur TF1 (vidéo)

Dans sa vidéo déjà massivement partagée, le chanteur a déclaré: "J’ai vraiment hâte de relever ce défi et de commencer les répétitions aussi. On se retrouve très vite sur TF1. Gros bisous, je t’aime à la folie! T’inquiète, j’arrive", a-t-il déclaré. Le nom de sa partenaire n’est pas encore connu.

Superstar aux Philippines

Après ses cartons en Europe, c’est surtout dans son pays d’origine, les Philippines, que Billy Crawford a continué sa carrière. Le chanteur est ensuite devenu juré dans les émissions Nouvelle Star, Philipinas Got Talent et World of Dance. En 2018, il a épousé l’animatrice et mannequin Coleen Garcia, véritable célébrité aux Philippines, avec qui il a eu un petit garçon en septembre 2020.