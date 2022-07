Philippe Vande Walle quitte RTL Sport: «C’est avec une certaine tristesse et déception que je viens de l’apprendre»

Cela faisait huit ans que Philippe Vande Walle commentait les affiches de la Ligue des champions, de la Coupe de Belgique et les matchs des Diables Rouges pour RTL Sport. L’ancien portier a annoncé ce lundi 25 juillet sur Twitter et sur Instagram qu’il ne fera plus partie de l’équipe de RTL Sport à la rentrée. "C’est avec une certaine tristesse et déception que je viens d’apprendre que je ne ferai plus partie de l’équipe RTL Sport en tant que consultant ou co-commentateur! Je tiens malgré tout à remercier toute l’équipe pour ces huit chouettes années passées ensemble remplies d’émotions", a écrit l’ancien gardien de but.