Dans le rôle de Walt Kowalski, un vétéran de la guerre de Corée, bougon, raciste, misanthrope, Clint Eastwood, réalisateur et acteur, s’offre à lui-même l’un de ses plus beaux rôties, une histoire incroyablement forte et émouvante, d’un homme aigri mais qui peu à peu se prend d’affection pour une famille asiatique de son quartier malmenée par les mafias locales. Un "gran" cru millésimé 2008.

2. Mardi26: «Coca-cola, leader pollueur» - ARTE,22h30

Coca-Cola, une pollution planétaire, même s’ils prétendent faire des efforts. ©Photo News

L’industrie des boissons produit 470 milliards de bouteilles en plastique chaque année, dont la plupart ne sont utilisées qu’une seule fois. La firme Coca-Cola s’est fixé des objectifs ambitieux dans une nouvelle campagne pour éviter la pollution par les bouteilles en plastique. Ce documentaire de 2021 démontre toutefois l’entreprise n’a souvent pas réussi à atteindre ses propres objectifs de réduction des déchets plastiques. Sera-ce différent cette fois?

3. Mercredi 27: «Ma sœur forever» - France 3, 22h30

Une sœur, un frère à la découverte de l’un de l’autre.

Dans ce très touchant documentaire, Florian Richaud s’intéresse à Claire, sa sœur par alliance, une jeune femme trisomique de 27 ans, qui vit une vie d’adulte avec ses joies et ses tracas, cherchant, comme chacun, un équilibre entre son travail et sa vie privée. Le réalisateur lui propose de raconter son histoire et par là, d’interroger leurs différences et leur relation au monde.

4. Jeudi 27: «Capharnaüm», la révolte de l’enfant - La Trois, 20h31

Histoire étonnante que celle de ce film de Nadine Labaki, parmi les plus remarqués de 2018. Il met en scène un enfant de Beyrouth, que ses parents n’ont même pas déclaré et qui est obligé de mendier à leur profit toute la journée. Au point qu’il finit par se révolter et leur intenter... un procès devant un tribunal local. Pour quel motif? Celui de lui avoir donné la vie!

5. Vendredi 28: L’adieu à Freddie Mercury - ARTE22h25

Freddie Mercury avait fait l’objet, à titre d’hommage, d’un des plus grands concerts de l’Histoire. ©© Bob King / Redferns / Getty I

Ce film démarre...après le décès de Freddie Mercury, victime du sida, et raconte l’histoire et l’organisation du fameux concert d’hommage qui fut organisé à Wembley le 22 avril 1992 pour célébrer sa vie mais aussi défier les préjugés autour du virus dont il fut victime. Avec les témoignages de nombreuses stars qui y participèrent et de son organisateur Harvey Goldsmith.