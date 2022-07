A la télé ce lundi soir: Un scandale silencieux au paradis

Nous sommes dans les Highlands, à 140 km à l’ouest de l’attraction touristique la plus connue de la région et le paysage n’a plus rien à voir avec une carte postale. C’est un site gazier entouré de barbelés qui ampute une partie du village. Ici, les touristes ne risquent pas de s’aventurer: on a exproprié 60000 petits propriétaires Hutis en semant des promesses. Exxon Mobil, avec l’aide de l’État, a lancé un programme de développement d’une ampleur inédite: 19 milliards de dollars d’aides pour construire des écoles, des routes, des maisons, des hôpitaux… Une sorte de village idéal recréé, mais en mieux, en plus moderne, une vie plus belle, plus confortable… Sauf que depuis qu’ils ont cédé leurs terres, les habitants ne voient rien venir.

Un discours infantilisant

Pris entre des tribus rivales, des politiciens cupides et l’une des multinationales les plus puissantes de la planète, ils sentent la terre se dérober sous leurs pieds.

Le discours des autorités est sacrément culotté, voire carrément infantilisant. En un mot: purement scandaleux. Ce sont des messieurs en costume, débarqués en hélicoptère qui s’adressent à une foule calme et compacte, massée derrière les barbelés: "Vous voulez le développement? Arrêtez de vous battre, arrêtez de mettre le feu, arrêtez de bloquer les routes, arrêtez la marijuana […] Comment voulez-vous que le développement arrive ici si vous ne donnez pas vos terres à l’État pour construire?" Ou bien " Arrêtez de demander des millions pour un oui ou pour un non. À cause de votre avidité, rien n’avance. Laissez vos terres gratuitement et le développement viendra…" ou encore "Vous devriez vous précipiter pour donner votre jardin pour y construire une route" . À peine croyable.

Cette réalité, c’est le quotidien de Mama Mary et Papa Maga. Ils ont toujours vécu là. Entre paroles de vieux sages et lente résignation, un documentaire immersif dans un combat qui semble perdu d’avance.

