Ryan Gosling de retour avec « The Gray Man »

Et dans la peau de ce tueur glacial, on retrouve Ryan Gosling.Absent des écrans depuis bientôt quatre ans et son incarnation de Neil Armstrong dans First Man , on désespérait de le revoir.

C’est donc dans l’adaptation du roman éponyme de Mark Greaney qu’on le retrouve avant de découvrir son interprétation colorée et, on l’espère, décalée de Ken dans le film Barbie de Greta Gerwig ( Lady Bird ) avec Margot Robbie. Les premiers clichés du tournage dans lesquels on découvre un Gosling bronzé et souriant, crinière peroxydée et vêtements fluo laisse entrevoir une bonne dose d’humour et d’autodérision.

Le film le plus cher produit par Netflix

Dans la veine des John Wick de Keanu Reeves, Gray Man est donc la nouvelle superproduction Netflix, la plus chère jamais produite par la plateforme.Sorti la semaine dernière sur grand écran, le film arrive aujourd’hui dans les salons de monsieur et madame tout-le-monde.

Et ce thriller d’action devrait connaître un gros succès en cette période estivale où les téléspectateurs ont le cerveau trop ramolli par la chaleur ambiante. Action ininterrompue, gros flingues et intrigue (parfois un rien prévisible): les ingrédients sont tous réunis pour faire de The Gray Man , le blockbuster streaming de l’été. En gros, vous pouvez mettre vos neurones sur pause: Ryan Gosling se charge du reste.

Le reste du casting est tout aussi enlevé puisqu’on retrouve Chris Evans ( Captain America ), Ana De Armas (surprenante dans le dernier James Bond, No Time to Die ) et Régé-Jean Page (l’irrésistible Duc de Hastings dans la première saison de La Chronique des Bridgerton ).

Disponible sur Netflix. Durée: 2h02.