Neuf candidats dont la violoncelliste belge Thaïs Defoort sont en lice pour ce concours Eurovision des jeunes musiciens classiques.

C’est la 20 édition de ce concours réunissant le gratin des jeunes musiciens européens. Elle devait avoir lieu à Zagreb voilà deux ans, mais la pandémie de covid en a décidé autrement. L’avenir du concours demeurait même incertain lorsqu’il fut annoncé en février dernier qu’une nouvelle édition se tiendrait le 23 juillet en France, à l’Opéra Berlioz de Montpellier.

La Belgique envoie une violoncelliste de 19 ans, Thaïs De Foort, désignée à la suite d’un appel à candidatures, laquelle a débouché sur une présélection de six jeunes virtuoses qui ont exécuté devant un jury à Flagey une œuvre de 8 minutes.

Thaïs est née en 2003 dans une famille de musiciens et a commencé le violoncelle à l’âge de 4 ans. Elle a remporté plusieurs prix importants tel le concours international Edmond Baert en2017 et s’est classée seconde du concours Rorary Breughel 2018 et du concours international Flame en2018.Elle joue sur un instrument fabriqué par Thomas Bertrand en 2015.

Elle jouera un mouvement d’un concerto d’Elgar

Les autres pays en lice sont la France, la Croatie, la Pologne, l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège, la Suède et la Tchéquie. Mais dix pays qui ont déjà participé au concours sont absents pour diverses raisons (dont la Russie, qui l’avait emporté en 2018 avec le pianiste IvanBessonov).

Le concours sera retransmis simultanément sur La Trois chez nous et sur France 4 (CultureBox) ainsi qu’en radio sur Musiq’3 et France Musique. La candidate belge jouera le premier mouvement du Concerto pour violoncelle en mi mineur op. 85 du compositeur britannique EdwardElgar.

2. Samedi23 juillet: «Le retour du grand blond» - RTL./TVI, 22h15

Dans les films scénarisés par Francis Veber, le héros (ou plutôt l’antihéros) s’appelle soit François Perrin soit François Pignon.Pierre Richard est cette fo Perrin, surnommé le "Grand blond" et enjeu malgré lui des services secrets français qui s’acharnent les uns à le faire passer pour un agent secret et les autres à démontrer qu’il n’est pas un espion. Top casting français des années soixante-dix avec Mireille Darc au top, et aussi JeanCarmet, Jean Rochefort ou Muichel Duchaussoy plus que savoureux.

3. Samedi23: La circoncision en question - ARTE,22h40

Un homme sur trois circoncis… Le principe est de plus en plus contesté. ©© SWR/Beate Scherer

Sujet très délicat abordé par ce documentaire de 2022 et intitulé "la circoncision, une ablation qui pose question". Un homme sur trois est circoncis dans le monde et subit donc l’ablation du prépuce. Longtemps recommandée (même comme mesure de prévention contre le sida), la circoncision est aujourd’hui dénoncée par de plus en plus de médecin comme un recours souvent abusif à la chirurgie qui occasionne des séquelles psychologiques et physiologiques.

4. Dimanche 24: «Raoul Taburin» - France 2, 21h10

Inspiré d’une histoire de Sempé, ce gentil film de Pierre Godeau, sorti en 2018, permet à Benoît Poelvoorde de renouer avec ...le vélo, 16 ans après le Vélo de Ghislain Lambert . Dans un charmant village de la Drôme (ambiance estivale en prime), il incarne Raoul Taburin, un réparateur de vélo réputé, dont tout le monde ignore...qu’il ne sait pas en faire. L’arrivée d’un photographe (joué parEdouard Baer) va peut-être changer le cours des choses.

5. Dimanche 24: Pénélope Cruz - ARTE,22h55

Dans ce portrait tout neuf, signé Charles-Antoire de Rouvre, on redécouvre la comédienne Pénélope Cruz, issue de la banlieue ouvrière de Madrid, star dès ses 18 ans grâce au film "Jamon, jamon" de Bigas Luna qui la montrait en fougueuse ingénue mettant Javier Bardem (qu’elle épousera plus tard) dans tous ses états. Par la suite, elle a su faire les bons choix, évitant de n’être qu’une bimbo éphémère, passant d’un grand réalisateur à l’autre, d’Almodovar à Woody Allen, mais sans perdre son lien originel avec le cinéma espagnol.