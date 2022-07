A la télé ce mercredi soir, des mafieux témoignent: « Nous étions vraiment des bouchers »

Comme deux autres repentis, il témoigne a visage caché. Ils savent trop bien ce qu’il arrivé aux traîtres comme eux: ils en ont tué des dizaines. Et pour moins que ça, même.

Comme un lavage de cerveau

Après une prise de conscience, des années de prison, aucun ne peut vraiment expliquer comment il en est arrivé à obéir aveuglément aux règles, à Toto Riino, le chef suprême de la Cosa Nostra. "Toto, c’était dieu sur terre. On ne pouvait pas être contre lui. On était aveuglés. J’étais tellement impliqué dans cette organisation que s’il avait fallu tuer mon père, je l’aurais fait. C’est comme un lavage de cerveau."

La mafia, certains sont nés dedans, "On n’avait pas de jouets. Chez nous, c’étaient des pistolets, des couteaux, des explosifs…" Pour un autre, sa mère a tenté de l’éloigner de l’influence de l’Organisation, mais c’était sans compter sur l’influence du tonton.

A l’époque, dans les années 80, leur quotidien, c’est le trafic de drogue, la surveillance des quartiers, les règlements de compte, "semer la zizanie à n’en plus finir…" La mafia c’est comme une pieuvre, elle est partout, "Il n’y avait pas un fait, pas une famille qui nous échappait."

Des règles très claires

"C’est très clair, il y a des règles, tu risques la mort si tu ne les respectes pas" . Ou "Les règles, c’était les règles. J’aurais donné ma vie pour nos affiliés" . Ou encore: "C’est clair et précis, Cosa Nostra passe avant la famille, devant les femmes et les enfants." Parmi les règles: on obéit aux ordres sans discuter, on ne regarde pas la femme d’un autre, on ne frappe pas un autre "homme d’honneur", on ne "fait pas le malin" ou "on est tué".

Et de raconter dans les détails comment on fait disparaître un cadavre en le plongeant le tête la première dans un baril d’acide. Pas de cadavre, pas de crime. Facile.

Mercredi, Arte, 22.20