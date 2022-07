Un fan de Stranger Things lance une pétition pour ressusciter un personnage, les créateurs de la série réagissent

En seulement 9 épisodes, le personnage interprété par Joseph Quinn est devenu culte auprès des fans, notamment grâce à son solo de guitare sur " Master of Puppets " de Metallica ou encore en raison de son amitié avec Dustin Henderson.

Mais son sacrifice lors de l’ultime épisode de la saison ne passe pas pour un aficionado de Stranger Things, qui a décidé de lancer une pétition en ligne pour pousser les créateurs de la série à le faire revenir à la vie lors de la prochaine saison.

"Les fans de Stranger Things demandent à Netflix et aux frères Duffer (NDLR: les créateurs de la série) de ramener à la vie le personnage préféré des fans, Eddie Munson. Il a été injustement tué et il mérite de revenir, pas seulement dans un flash-back", écrit ce fan, dont la pétition a déjà recueilli près de 75.000 signatures!

Face à cet élan des fans pour sauver leur personnage favori et aux menaces de désabonnement de Netflix, les frères Ross et Matt Duffer ont réagi dans le podcast Happy Sad Confused . Et ils sont catégoriques: Eddie ne reviendra pas.

"Le but était de faire d’Eddie un personnage attachant, ce qui allait rendre sa mort impactante. Mais on n’imaginait pas que ce serait à ce point-là. Nous avons toujours vu Eddie comme un personnage à l’issue tragique. Il n’y avait pas d’autre arc narratif prévu pour lui. À la toute fin de la saison, on voit des gens qui dessinent des cornes de diable sur sa tête. Il aurait fini en prison et ce fantasme qu’il aurait été capable d’être blanchi et d’obtenir un diplôme n’a malheureusement jamais été une issue réaliste", se justifient-ils.

Voilà une réponse qui devrait doucher les espoirs des fans du "rebelle au grand cœur"...