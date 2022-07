A l’époque, Pamela Anderson détient le record du nombre de couvertures de Playboy: 14. Elle est la star magnétique et diablement sexy d’ Alerte à Malibu , rien de moins que la série télé la plus regardée du moment. Elle fait fantasmer l’Amérique entière.

Tommy Lee est le batteur rugueux de Mötley Crue.Le genre de groupe pour lequel l’expression sexe, drogue et rock’n’roll semble avoir été inventée. Il a connu son heure de gloire fin des années 80, mais son style kitsh a été complètement submergé par la vague grunge du début des années 90.

Ils se rencontrent, la nuit du nouvel an 1994 à Los Angeles et se marient à peine quelques jours plus tard. Séparément, ils fascinaient déjà. Ensemble, leur mariage a tous les ingrédients du conte de fée trash et déjanté. Il durera trois ans.

Ils sont pourchassés jour et nuit par les paparazzis. A l’époque, pas encore de Facebook et d’Instagram où les stars dévoilent leur intimité volontairement et les photos volées par ces photographes douteux peuvent valoir plusieurs millions de dollars. L’âge d’or des paparazzis, jusqu’à la mort de Lady Di lors d’une course-poursuite avec l’un deux.

Sextape volée

Et c’est dans ce contexte qu’il faut replacer la divulgation de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee. En réalité, 50 minutes d’images de vacances mal filmées d’un couple visiblement très amoureux.Mais surtout, 7 minutes d’images de sexe très explicites. La cassette a été volée dans le coffre-fort, arraché de leur villa de Malibu par des petits malins qui ont ensuite décidé d’en faire des copies sur des cassettes VHS. Pour les écouler, à 60 $ l’unité, ils créent des sites internet.On est aux balbutiements du réseau: moins de 10% des Américains ont accès à internet. Mais la cassette devient virale quand d’autres petits malins font des copies de copies. Et surtout quand la vidéo est pour la première fois visible sur internet. Le 6 novembre 1997, le serveur qui l’hébergeait se crashe. Un épisode qui a contribué au développement d’internet.

Arte, 22.40