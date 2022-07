Ce jeudi à la télé: embarquement immédiat dans "Des trains pas comme les autres"

La semaine dernière, Philippe Gougler embarquait pour le Guatemala et entamait une 12esaison Des trains pas comme les autres .Cette fois, il met le cap sur l’Italie. Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage, à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.Cette saison, il partira à la découverte de sept pays. "J’ai été particulièrement marqué par le Mexique.On a du mal à s’en faire une idée précise tant qu’on y est pas allé, car le pays est gigantesque. Les Mexicains sont absolument adorables et nous avons vécu le fameux Dia de Los Muertos. On respecte les morts, sans que ce soit triste, les défunts “redescendent sur Terre”, il y a des fleurs partout" , explique-t-il à nos confrères de France Télévisions.