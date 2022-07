A la télé ce mercredi soir | Inondations: un an après, garder la tête hors de l'eau

Et après? Pendant un an, la réalisatrice Valene De Valck a rencontré des sinistrés, elle a partagé leurs moments de désespoir, de colère, de solidarité, de joie retrouvée… Comment se reconstruit-on après une telle épreuve? Comment garder son sang-froid les pieds dans la boue? Par où commencer les démarches de demande d’indemnisation, de reconstruction, de recherche d’un nouveau logement?

Dans ce documentaire, elle rend hommage aux témoins et aux victimes, raconte leurs efforts plus que leurs pertes matérielles. Un focus sur leur courage et sur leurs questions sur l’avenir, le leur et celui de la planète…

On y verra, entre autres, Christiane, de Pepinster, qui a perdu sa maman emportée dans l’effondrement de sa maison. Tandis que sa propre maison, dans laquelle elle vit depuis plus de 30 ans est aussi à reconstruire.

À Chaudfontaine, Michel est, depuis 37 ans, le directeur d’une structure qui accueille des enfants en difficulté. C’est lui qui a ordonné l’évacuation en pleine nuit, voyant l’eau arriver. Une heure plus tard, elle atteignait 1,5 m dans la maison. Il faut tout reconstruire, mais il peut compter sur l’aide de 150 bénévoles venus de partout.

Marc, à Trooz a failli mourir, emporté par les flots. Il doit la vie à son chien Foufouille. Isolé, il a, lui aussi, reçu une aide inespérée de la part de bénévoles pour curer le petit cours d’eau du fond de son jardin.

Dans le centre de Verviers, Julie veut rouvrir au plus vite le magasin de jouets de sa maman. Tout est à reconstruire, mais elle veut absolument préserver sa maman, malade d’un cancer.

Marguerite, 20 ans à peine, est devenue une héroïne malgré elle. La photo de cette jeune femme immergée dans l’eau pour porter secours à ses voisins est une des images chocs de cette catastrophe.

Et puis, dix jours après les inondations qui ont particulièrement touché la région liégeoise, c’est à Namur que Julien, Sarah et leurs deux enfants, ont tout perdu.

