A la télé ce jeudi soir: une plongée dans le Berlin des sixties

Dans Berlin 63, on retrouve les trois sœurs de Berlin 56 et Berlin 59: Monika, l’héroïne rebelle dingue de musique. Helga la grande sœur parfaite, en apparence, mais qui est aussi une épouse délaissée dès le jour de ses noces par un mari qui préfère secrètement les hommes. Et Eva, la cadette à la beauté éblouissante mariée à un traditionaliste qui la traite comme un bel objet sans cervelle.