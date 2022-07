Au départ scénariste de BD, Jan Bucquoy réalise "La vie sexuelle des Belges", chronique drôle et tendre de sa jeunesse en 1994.Il enchaîne les films plus ou mois budgétés et les initiatives un brin provocatrices (le musée du slip à Bruxelles) avant de revenir l’an dernier au cinéma avec "La dernière tentation des Belges", bijou d’humour et de Belgitude mordante. Ce docu de Stéphan Thibeau, avec musique originale d’Olivier Terwagne, nous conte le Bucquoy sous toutes ses facettes.

2. Mardi5: Le vélo de GhislainLambert - La Une, 20h15

Tourné en partie en Wallonie, cette comédie vélocipédique sortie en 2001 demeure l’un des rôles marquants de Benoît Poelvoorde et le film culte des cyclos, surtout pour son rendu des courses de kermesse (et le maillot Magicrème). De la Citadelle de Namur au Ventoux, Ghislain Lambert franchit les sommets, héroïque anonyme du peloton, le tout sous la conduite de PhilippeHarel, le réalisateur des "Randonneurs".

3. Mercredi 6: «Énorme» - ARTE, 20h55

Si les comédies françaises sont souvent très formatées, ici, quelque chose de différent. D’abord, le format (carré) de l’image, qui peut dérouter au départ.Ensuite l’histoire, celle du compagnon et assistant d’une grande pianiste (Jonathan Cohen est l’un, Marina Fois l’autre) qui, pris d’un désir d’enfant, fait en sorte que sa compagne à tombe enceinte, presqu’à l’insu de celle-ci. Assez "énorme", oui, comme point de départ…

4. Jeudi 7: «Le Concorde, la fin tragique du supersonique» - ARTE, 23h20

Avec sa ligne élégante, le Concorde fut un mythe ...qui s’est un jour crashé. ©© Airbus – Gousse exm company

Pendant 30 ans, il a été un mythe, celui de l’avion qui traversait l’Atlantique à la vitesse d’une balle de fusil, atterrissant à NewYork avant l’heure à laquelle il était parti de Londres ou de Paris. Avec sa ligne élégante, il fascinait. Mais il connut un destin tragique, avec le crash de Gonesse en juillet 2000, une minute trente après son décollage. Un docu de 55 minutes qui évoque toute cette histoire.

5. Vendredi 8: La Symphonie des jeux vidéo -France 5, 21 heures

Complètement inédit, un concert qui réconciliait fans de grande musique et de jeux vidéo. ©© Morgane prod

Une première en France, c’était durant l’été 2021: l’univers de la musique classique et celui des jeux vidéo furent mis en connection.Oui, ce qu’on entend dans ce spectacle, ce sont les mélodies les plus emblématiques de 30 ans de jeux vidéo arrangés pour un orchestre symphonique et proposés en public dans le théâtre antique d’Orange. Le tout avec des images de jeux projetées en direct, pour un spectacle plutôt grandiose.