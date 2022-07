"Stranger Things" saison 4, volume 2: apothéose et sacrifices

Une communauté morcelée

Dévoilés le 27 mai dernier, ces premiers épisodes ont permis aux spectateurs de se replonger dans l’ambiance macabre qui grouille toujours sous Hawkins.La bande d’adolescents a beau être scindée telle la communauté de l’Anneau (une partie est restée à Hawkins, alors que Joyce et ses deux fils, Will et Jonathan, ont déménagé vers la Californie, embarquant avec eux Eleven), elle n’en reste pas moins connectée par son passé commun.

Alors que la bourgade pensait le calme enfin revenu, les crimes sordides ont finalement repris.Des habitants sont soulevés dans les airs par une force étrange (satanique, pensent certains) et sacrifiés de la pire des façons.

Les ennuis se poursuivent aussi pour Eleven qui doit achever ce pour quoi elle a été "programmée" tel un rat de laboratoire. Les adultes, quant à eux, réunis autour de Hopper, prisonnier en Russie, cherchent un moyen de rentrer à la maison sains et saufs.

Les personnages ont repris leurs droits

Si l’on pouvait regretter que les acteurs aient grandi bien trop vite par rapport à la chronologie voulue par les créateurs, il n’en reste pas moins que cette première partie de saison 4 figurera sans doute parmi les meilleures.

Chaque épisode grouille de détails subtils que certains passent leur temps à dénicher.Les références aux films d’horreur des années 80 ( Carrie , Amityville, Freddy: les griffes de la nuit ) mais aussi au S ilence des agneaux , dans une scène en miroir assez troublante, sont à peine masquées.

Mais ce qui frappe surtout, c’est la place enfin rendue aux personnages. Stranger Things avait séduit dès ses débuts par sa galerie de caractères attachants mais les avait un peu délaissés au profit justement d’un vernis rétro et d’une posture geek.

Déroulant leurs deux derniers épisodes à leur rythme (1h25 et 2h30, ce qui en fait l’épisode de série le plus long), les frères Duffer ont à présent placé tous leurs pions sur leur plateaude jeu: on attend plus qu’ils les déplacent pour la grande bataille finale.Une fin qu’on annonce épique et qui comprendra sans nul doute son lot de pertes et de sacrifices. Reste à savoir qui en fera les frais et si les spectateurs s’en remettront.

Netflix, 2 derniers épisodes disponibles (1h25 et 2h30).