Au premier millénaire avant notre ère, la civilisation celtique dominait toute l’Europe. L’étude des vestiges archéologiques (bijoux, armes et autres objets artisanaux) permet de comprendre ce que furent la vie quotidienne et l’organisation des sociétés celtes et cela jusqu’au IVe siècle avant notre ère.

En bien des points – en matière notamment de science militaire –, elles semblent alors avoir été bien plus avancées que celles des Romains (qui n’avaient pas encore commencé à étendre leur empire). En 387 av. J.-C., ces derniers essuient d’ailleurs une cuisante défaite lors de la bataille de l’Allia. L’armée gauloise menée par Brennus va ensuite assiéger et mettre à sac la ville de Rome.

Répartie sur l’ensemble du continent européen, la civilisation celtique était constituée d’une coalition de tribus se regroupant uniquement en cas de danger. Ces peuples n’ayant pas laissé de traces écrites de leur histoire, ils ont longtemps été perçus comme les "barbares" car vus comme tel par leurs ennemis grecs et romains. Un préjugé erroné, que l’avancée des connaissances et des technologies permet de démentir.

L’apogée puis le déclin

Cette passionnante mini-série aux allures de docufiction découpe l’histoire des Celtes en trois volets (diffusés le même soir). Le premier décrit leur civilisation à son apogée. Dans le second, on passe au second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.) et à son déclin, précipité par la guerre des Gaules. En 52 av. J.-C., Jules César, alors général, combat les Celtes et exploite leurs querelles internes pour les soumettre. Comme dans Astérix, presque toute la Gaule est occupée par les Romains. Les deux camps ennemis se livrent une bataille décisive à Alésia, où la défaite de l’armée de Vercingétorix marque la fin de l’indépendance celte…

La reine Boudicca

Quant au troisième volet, il nous emmène sur les îles Britanniques.Car au cours du Ier siècle, les tribus s’y allient contre la puissance romaine, et c’est une femme qui prend la tête de la résistance: Boudicca, reine d’une tribu de la province romaine de Bretagne. À travers elle, on découvre donc aussi la place que réservaient les sociétés celtes aux femmes, y compris sur le champ de bataille..

2. Samedi2 juillet: «La folie du camping-car» - C8,22h52

L’an dernier, les ventes de camping-car et de vans aménagés ont bondi de plus de 20%.De plus en plus de Français sont conquis par l’aventure et la vie nomade. Achat, location, en version modèle réduit ou en format XXL, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ce documentaire suit ces nouveaux aventuriers de la "maison mobile", en famille ou entre amis, du Pays basque à la Bretagne, au cours de leur périple de vacanciers ou autre.

3. Samedi2: «Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun» - TF1,23h15

La jeunesse pas facile du futur animateur-star des «Z’amours».

" Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun ", c’est le titre complet de ce docu tout neuf de 100 minutes consacré à l’un des tauliers de la chaîne. Qu’on nous présente, côté pile, comme une vedette de la radio puis de la télé (animateur des "Z’amours" et des "12 coups de midi"), vedette de série télé, et côté face, comme un enfant toulousain mis au ban de la cour d’école, raillé, moqué, mais dont la singularité va devenir la force. De Toulouse à to win en résumé.

3. Dimanche 3: «Place des victoires» - La Une, 22 heures53

Cette comédie française tendre et sympathique organise la rencontre improbable et salvatrice, à Paris, entre Bruno, un quadra marginalisé par des déboires professionnels et familiaux et Gagic, un gamin de la rue, espiègle et chapardeur qui, au départ, lui pique son téléphone portable. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie. C’est avec Guillaume De Tonquédec, popularisé notamment par "Le Prénom", et le petit Piti Puia.

4. Dimanche 3: «L’amour vainqueur» - France4, 23h40

À quelques jours du Festival d’Avignon, occasion rare de découvrir la captation d’un spectacle mis en scène par son directeur depuis 2013, Olivier Py. La présente pièce (chantée) inspirée d’un conte des frères Grimm a d’ailleurs été créée en 2019 à la Fabrica, lors du festival. Elle met en scène une princesse amoureuse (d’un prince) mais que son père a enfermée dans une tour. Lorsqu’elle est libérée, le monde est ravagé par la guerre et la misère. Mais elle va tenter de retrouver son amoureux. Entre noirceur et fantaisie.