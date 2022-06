Lancé en 2009 avec Rupaul’s Drag Race (émission mère née aux États-Unis), ce programme est devenu en quelques années un véritable phénomène récompensé par de nombreux Emmy Awards et adaptée dans plus de dix versions dans le monde: en Thaïlande, au Chili, en Australie et Nouvelle Zélande, aux Philippines. En Europe sur les médias publics au Royaume-Uni (BBC), bientôt en Suède (SVT) ainsi qu’en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne.

En France, L’émission Drag Race France avait dans un premier temps été produite à destination de la plateforme France TV Slash. Mais la diffusion du 1erépisode à 23h25 samedi dernier sur France 2 a changéla donne. L’émission a réalisé un score d’audience encourageant pour cette tranche horaire, avec 914000 téléspectateurs (11,6% de part d’audience). France 2 a donc décidé de revoir sa copie et diffusera donc Drag Race France durant tout l’été après Fort Boyard, toujours plus fort!, soit aux alentours de minuit. Ce n’est donc pas un gros risque…

Le programme produit par les équipes de la RTBF pour Tipik arrivera à une date qui sera annoncée ultérieurement, tout comme les juges (on peut imaginer que David Jeanmotte sera de la partie) et le casting.

Drag Race Belgique sera produite en Belgique en collaboration avec World of Wonder Productions, Inc. Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell et RuPaul seront les producteurs exécutifs de la série.