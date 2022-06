Streaming: découvrez la saison 2 de "Only Murders in the Building"

On retrouve donc nos trois attachants personnages principaux fans de true crime et auteur du podcast Only Murders in the Building qui connaît un succès surprenant.Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) et Oliver (Martin Short) sont au cœur d’une nouvelle intrigue.Suspectée du meurtre de Bunny, la présidente du syndicat des propriétaires, Mabel se retrouve interrogée au commissariat (par un formidable Michael Rapaport), tout comme ses deux comparses.Sans en avoir conscience, tous trois déchaînent les passions et leur notoriété macabre et soudaine leur ouvre des portes qu’ils ne soupçonnaient même pas.

Relâchés faute de preuves, les trois suspects reçoivent les conseils de la détective Williams, qui semble être de leur côté: faites-vous tout petits et évitez de mener l’enquête vous-mêmes ou de relancer votre podcast de true crime.Mais sauront-ils résister à la tentation?

Humour, suspense et casting trois étoiles

Surfant sur le succès incroyable des podcasts de "true crime", Only Murders in the Building possède cette originalité que les amateurs de séries recherchent.

Ceux qui n’en peuvent plus des séries pour ados qui se multiplient plus vite qu’un couple de lapins (notamment sur Netflix), des sequels et des prequels des grandes sagas ou des séries dérivées de super-héros, ont trouvé dans celle créée par John Hoffman et Steve Martin leur respiration.

Outre son suspense bien ficelé, ses rebondissements justement dosés et une bonne dose d’humour, la série peut compter sur un trio improbable mais magique d’acteurs: qui pu croire à la résurrection de Steve Martin et Martin Short?Et qui aurait pu imaginer que Selena Gomez s’immisce dans ce vieux couple avec une telle aisance? Bonne nouvelle: la seconde saison est tout aussi savoureuse que la première!

Disney +, 1 épisode chaque semaine.