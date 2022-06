Un candidat de «L’amour est dans le pré» retrouvé mort: l’hommage de Karine Lemarchand

L’agriculteur, devenu un visage connu après son passage dans l’émission de M6, a été retrouvé pendu dans sa ferme, selon les informations du journal local le Courrier Cauchois .

Le quinquagénaire laisse derrière lui sa compagne, Maud, rencontrée lors de l’émission, et sa fille Charlotte, née en septembre 2014.

Karine Lemarchand, l’animatrice de "L’amour est dans le pré" en France, a laissé un message de condoléances sur les réseaux sociaux.

"Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte", écrit-elle.

L’ancien candidat était revenu au centre de l’attention, en 2016, lors d’une affaire judiciaire concernant des violences conjugales au sein de son couple. Jean-Claude Joly niait les accusations, et malgré cette épreuve le couple était resté ensemble.