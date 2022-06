Fourmi, Années 80 ou Genesis, qu’allez-vous regarder cette semaine?

Cette gentille comédie de JulienRappeneau (fils de Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur renommé du "Sauvage" et de "Cyrano" notamment) tourne autour du football. François Damiens est le père solitaire et désabusé de Théo, un jeune footballeur doué sur le point d’être recruté par un club anglais. Mais Théo est jugé… trop petit. Il va alors mentir pour ne pas décevoir son père.

2. Mardi 28: Les restos routiers sont toujours sympas- France 5, 21h05

La nappe, la salade, le ballon de rouge...C’est l’ambiance sans pareille des restos pour routiers.

Le titre complet, c’est "les restos routiers sont toujours sympas".Car si le concept semble un peu désuet, ces restaurants servant de refuge aux camionneurs et autres voyageurs professionnels existent toujours. Il en reste 1000 en France qui proposent une alternative aux tartines des stations-service. S’ils venaient à disparaître, c’est un pan de la culture populaire qui disparaîtrait.

3. Mercredi 29 : Années 80 pour l’Ukraine - RTLTVI, 20h15

Le 22 avril dernier, une série d’artistes abonnées aux célèbres tournées "Années 80" se réunissaient auCirque royal à Bruxelles pour un concert caritatif en soutien à l’Ukraine. En voici la retransmission avec au menu un plein panier de vieilles gloires: Plastic Bertrand, Gold, Début de soirée, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Lio, Partenaire Particulier,Sloane et même Salvartore Adamo.

4. Jeudi 30 : Instagram, la foire aux vanités La Une, 22h09

Et toi, t’es sur «Insta»? ©wichayada - stock.adobe.com

Créé en 2010, Instagram a connu un succès phénoménal et changé la société en profondeur, influencé les comportements, les stratégies commerciales et contribué à l’uniformisation des standards culturels mondiaux, favorisant surtout le glamour.On ne compte plus les "stars sur Insta" qui n’ont d’autres talents que de se photographier. Un terrien sur cinq y adhère aujourd’hui. Ce docu d’Olivier Lemaire (2022) en retrace l'histoire.

5. Vendredi1er juillet: Genesis, la dernière tournée - ARTE,22h20

Groupe né dans les années 60, qui a vécu deux périodes fastes (avec PeterGabriel en leader expérimental dans les années 70, puis Phil Collins en star du pop-rock par la suite), Genesis a donné ses derniers concerts récemment (dénommée "The Last domino"), son chanteur (et ex-batteur) étant obligé de chanter assis en raison d’un dos détruit. Les derniers feux d’une légende…