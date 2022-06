Métis, Vitaa & Slimane, Palmade ou «Selfie», que regarder ce week-end?

Lundi, la remise de la dépouille du Premier ministre Patrice Lumumba à sa famille a été l’occasion pour de nombreux médias d’évoquer les dérives de la colonisation belge au Congo, Rwanda et Burundi.

Parmi les exactions relevées figure la véritable ségrégation vécue par des milliers d’enfants métis et qui reste encore méconnue. Nés d’un père belge et d’une mère africaine, ces enfants furent cachés et isolés par l’État, enlevés à leur famille, puis placés dans des pensionnats spécialisés. À la veille de l’indépendance, c’est même un exil forcé, un enlèvement légal, qui fut organisé: plusieurs centaines d’entre eux furent ainsi arrachés définitivement à leur mère, à leur culture et à leurs racines, pour être expatriés vers la Belgique, et adoptés dans des familles d’accueil.

Cette histoire tragique a retenu l’attention du réalisateur français Dominique Regueme. "Je n’ai pas de lien particulier avec l’Afrique, ni même avec la Belgique, et jamais auparavant je n’avais songé à travailler autour de la période coloniale, indique-t-il dans une note d’intention. Pourtant, dès mes premières recherches, j’ai été troublé par ce drame poignant, ravivant aujourd’hui encore de profondes blessures dans de nombreuses familles. Par analogie, durant toute la réalisation de ce film, j’ai souvent repensé aux Réunionnais de la Creuse, ou même aux enfants volés d’Angleterre, deux histoires qui m’avaient également bouleversé: à chaque fois, on retrouve la même violence de la part de l’État, avec souvent les mêmes conséquences: enfances brisées, et racines égarées."

Son film – programmé dans le cadre de l’émission Retour aux sources présentée par Élodie de Selys sur La Trois – raconte le parcours d’Evariste et Lena, Charles, François, Luc et Eveline. Soixante ans après les faits, ces témoins reviennent aujourd’hui sur leur passé, poursuivant la quête de leurs racines et de leur identité, et cherchant toujours à refermer les blessures d’enfance.

2. Samedi24: La fine équipe - France 2,21h05

Nolwenn Leroy et Pierre Palmade en plein tournage de «La fine équipe». ©Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage

Pas facile pour France2 de concevoir de gros programmes rassembleurs pour chaque samedi soir. Il faut pourtant trouver et cette fois, c’est à Pierre Palmade à qui il a été proposé de rassembler des stars qui acceptent de jouer une série de sketches écrits pour l’occasion. Au menu, Muriel Robin, Carole Bouquet, Marie-Anne Chazel, Eddy Mitchell, André Dussollier, Véronique Sanson,Gérard Lenorman, François Berléand. Un peu de tout donc, pour un… Palmade show.

3. Samedi25: Vitaa & Slimane, VersuS tour - TMC, 21h05

En 2018, lke duo Vitaa et Slimane ont sorti l’album "VersuS", composé de 19 tittres.Puis il y a eu "VersuS, chapitre II", soit dix titres supplémentaires.Ensuite, ils ont fait deux saisons de "The Voice Belgique" comme membres du jury.Ensuite, ils ont entamé une tournée de concerts, intitulée "The VersuS Tour" et cela à travers la France, la Suisse et notre pays. Une tournée qui fait l’objet ici d’une captation de près de deux heures durant lesquelles s’égrènent tous leurs succès.

4. Dimanche 26: La fabrique du mensonge -France 5, 20h55

La Fabrique du mensonge, une excellente série qui propose des documents passionnants.

Dans cette série de documentaires qui s’intéresse à la désinformation, il est question cette fois de l’affaire Mia, une enfant de 8 ans qui disparaît.On se rend compte bientôt qu’elle a été enlevée par sa propre mère, qui en avait perdu la garde, aidée par plusieurs complices étiquetés "complotistes", des gens qui ont fait sécession de la "république française" et qui se décrètent autonomes, repoussant "toute forme d’autorité illégitime".

5. Dimanche 26: «Selfie» - TIPIK 20h05

Ce film à sketches signée Tristan Aurouet et plusieurs autres réalisateurs, ce film à sketches met en scène, comme on peut l’imaginer, un monde où la technologie numérique a envahi nos existences, et où certains finissent par dériver, voire craquer. Que ses personnages soient addicts ou technophobes, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, "Selfie" raconte des destins comiques ou pathétiques, réunissant une pléiade de comédiens, dont BlancheGardin, Manu Payet ou Elsa Zylberstein