Ce vendredi soir à la télé: embarquement avec Iron Maiden

Un chanteur aux commandes

En 2008, le groupe met sur pied, Somewhere Back in Time , l’une des tournées les plus ambitieuses de l’histoire du rock: 21 pays, plus de 80000 kilomètres parcourus en 45 jours, le tout grâce à un Boeing 757 privé accueillant les membres de l’équipe et piloté par… Bruce Dickinson, le chanteur! Ce Boeing, surnommé "Ed Force One" d’après la mascotte du groupe, Eddie, avait été spécialement transformé pour transporter le groupe, son équipe et douze tonnes d’équipement.

Australie, Amérique centrale, Japon, Inde… Au gré des marées humaines qui les accueillent sur tous les continents, on plonge avec un plaisir enfantin dans le quotidien de la tournée marathon de ces monuments du hard-rock, qui font vibrer, en plus de leurs fans historiques, toute une nouvelle génération d’aficionados.

Un hommage aux fans de toujours

D’ailleurs, bien qu’il s’attarde sur les aspects techniques de cette tournée épique, Flight 666 est principalement consacré aux fans du groupe, Bruce Dickinson déclarant au Rolling Stone Magazine : "Les deux tiers du film ne nous concernent pas" . Un point de vue choisi par les réalisateurs – producteurs Scot McFadyen et Sam Dunn et validé par le groupe. "Cette relation que le groupe entretient avec ses fans est telle que montrée dans le documentaire , souligne encore le chanteur. C’est la véritable histoire de Maiden et le fait que nos fans soient au centre du film est tout à fait logique."

Les scènes tournées en Amérique du Sud sont particulièrement parlantes.L’agence Reuters rapportait à l’époque qu’Iron Maiden y est "vénéré comme des stars du football" , tandis que le Daily Telegraph soulignait le fait que le public du Costa Rica et de Colombie voyait le groupe pour la toute première fois.

Arte, 22.30