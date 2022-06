«Koh-Lanta: le totem maudit»: une finale pleine de surprises et un vainqueur inattendu

1 Une victoire surprise aux poteaux

À quatre pour aborder l’ultime épreuve de cette saison, l’émission a débuté par une découverte: le poteau maudit. Héritant de la malédiction, Bastien a ainsi débuté sa finale sur une plateforme plus petite de 5 centimètres que ses adversaires. Ce qui ne l’a pas empêché de tenir plus longtemps que François, déstabilisé dès que la taille de la base de son poteau a été réduite.

Finalement face-à-face pour le dernier duel de ce "Koh-Lanta", Géraldine et Jean-Charles auront tenu deux heures avant que la seule femme de cette finale ne l’emporte.

2 Pas seulement deux finalistes

Le vote final se rapproche alors pour les téléspectateurs mais la production du jeu a réservé une dernière surprise: la 23e édition de "Koh-Lanta" ne comptera pas deux mais trois finalistes.

Repêché par Géraldine, François, le second finaliste, choisit alors de donner sa chance à Bastien. Seul candidat à rester sur le carreau: Jean-Charles.

3 Deux vainqueurs

Dans une configuration inédite, le dépouillement final, qui s’est déroulé dans les studios parisiens de TF1, a finalement accouché d’une première puisque ce sont bel et bien deux vainqueurs, François et Bastien, qui ont été désignés par le jury. Avec 4 votes chacun, les deux hommes remportent cette édition de "Koh-Lanta" et se partagent les 100.000 euros de gain.