«La Tanière»: au cœur de l’arche de Noé

Une véritable arche de Noé lancée voici plus de dix ans près de Chartres, en Eure-et-Loir, par Patrick et Francine Violas. "C’est un couple qui avait une entreprise dans le secteur de la téléphonie mobile. Ils avaient 1800 employés et ils réalisaient un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros. Et un jour ils ont dit: on arrête tout! Leur business n’était plus familial. Comme ils aimaient bien les animaux, ils ont décidé de se lancer dans ce projet de zoo-refuge."

Selon Le Figaro, le couple a investi 24 millions d’euros dans ce parc animalier de 20 hectares, qui a ouvert ses portes au public au printemps 2020. "Tout l’argent récolté permet de payer la nourriture des animaux, les espaces, les soins…"

L’histoire poignante de l’ours Mischa

Ludovic ne le cache pas: entre le zoo de Beauval qui servait de décor à l’émission Planète Zoo et La Tanière à Nogent-le-Phaye, il y a un monde de différence: "A Beauval, les animaux étaient en super-forme, il y avait un programme de reproduction afin des réinsérer dans la nature. Ici, ce n’est pas le cas, car c’est impossible. Ils arrivent mal en point et les remettre dans la nature signifierait les tuer."

C’est le cas de l’ours Mischa, arrivé à La Tanière le 14 septembre 2019. "Un ours normal doit peser entre 250 et 300 kg, avance le Paliseulois. Mischa, lui, est arrivé alors qu’il ne pesait que 160 kg. Il n’avait que la peau sur les os. C’était horrible à voir. Il était battu et vivait dans une cage rouillée… Je ne vous raconte pas la fin, mais elle est vraiment poignante."

Tellement poignante que Ludovic est vraiment devenu passionné des ursidés, au point de demander aux soigneurs du zoo de le laisser entrer dans leur cage. "Mon équipe derrière me disait ‘Ludo, non!’ Mais Paolo le soigneur m’a dit que c’était moi qui devait le sentir. Si j’avais peur, il ne fallait pas le faire. Je l’ai fait et c’était grandiose."

Parmi les pensionnaires, il y a aussi de nombreux singes de laboratoires, qui n’ont jamais vu la lumière du jour. À ce sujet, Ludo est plus partagé: "C’est vrai qu’ils n’ont pas vu la lumière du jour et qu’ils ont vécu longtemps seuls. Mais grâce à eux, la recherche sur certaines maladies a avancé. C’est quelque chose qu’on ne peut pas négliger."

Au total, quatre numéros de cette nouvelle émission animalière sont programmées. "Je me sens bien dans ce rôle. Je suis aussi proche des humains que des animaux. C’est dans ma nature.Je ne supporte pas que l’on fasse du mal à un animal. Si je vois une araignée chez moi, je ne la tuerai jamais, même si j’ai très peur. Je la capture avec un verre et je la mets dehors."

