Judy Garland, Mustii, Basquiat ou l’homme de Denisova: que regarderez-vous cette semaine?

Un biopic sur Judy Garland, oui, mais limité à ses dernières années de gloire, vers 1968, quand l’ex-héroïne du " Magicien d’Oz " a ses deux derniers enfants à charge et peine à se refaire financièrement. Renée Zellweger (oscarisée) est bouleversante dans ce rôle d’une star déclinante, dont elle interprète elle-même les (sublimes) chansons. Elle crée un personnage inoubliable, tour à tour charmeur, brillant et puis désabusé voire carrément "à la ramasse".

2. Mardi 21: Mustii, l’ange de la nuit, TIPIK, 20h05

Thomas Mustin, un artiste belge polyvalent et à suivre. ©EdA - Florent Marot

Comédien, chanteur, auteur, metteur en scène, et surtout considéré comme une bête de scène, Mustii, alias Thomas Mustin, est un artiste belge parmi les plus suivis du moment. Ce documentaire de Jérôme Noël, terminé en 2021 invite à partager 18 mois de son quotidien, tant à la scène qu’en studio, au moment de l’élaboration de son deuxième album. Il s’y révèle sous toutes ses facettes.

3. Mercredi22 : Au cœur de l’étrange- RTL-TVI, 20h30

JillVandermeulen et Michaël Miraglia n’ont pas peur des châteaux hantés. ©-RTL

Friande de surnaturel, Jill Vandermeulen a embarqué Michaël Miraglia (plutôt sceptique au départ) dans une chasse aux esprits et cela dans le décor du château de Monceau-sur-Sambre qui fut le théâtre au XVIe siècle d’une terrifiante chasse aux sorcières. 25 furent persécutées.Le médium Pascal Riolo essaie dans cette émission d’entrer en contact avec l’esprit de l’une d’elle!

4. Jeudi23: Le mystère de l’homme de Denisova- France5, 21 heures

Première Reconstitution 3D du visage présumé de l’homme de Denisova.Ben, il a l’air sympa! ©© Galaxie Presse

En 2008, lors de fouilles en Sibérie, des archéologues ont mis à jour une troisième espèce d’humain qui vivait durant la préhistoire et n’était ni Homo sapiens, ni Néandertal. Ce sera donc l’homme de Denisova, nom de la grotte où un de ses os a été trouvé. Ce docu de 2002 fait le point sur cette découverte qui a mobilisé des dizaines de chercheurs et permis de révéler l’existence d’un "nouveau cousin".

5. Vendredi 24 : Basquiat artiste absolu- France 5, 22h40

Une légende que ce Jean-Michel Basquiat décédé à l’âge de 27 ans. ©© Maripol

Il est décédé en 1988 à l’âge seulement de 27 ans. La vie et l’œuvre de l’artiste new-yorkais Jean-MichelBasquiat ont été marquées par une longue quête d’identité, par ses origines familiales haïtiennes et portoricaines et par un voyage fondateur en Afrique. Ce portrait de Pierre-Paul Puljiz, terminé cette année, dresse le portrait d’un artiste majeur du XXe siècle.