Du concert chaotique de la salle Vallier, à Marseille en 1966, à l’enregistrement d’ Exile on Main Street , un de leurs meilleurs albums enregistré à la villa Nellcôte à Villefranche-sur-Mer sur la Côte d’Azur, en passant par le mariage mythique de Mick Jagger avec la sublime Bianca à Saint-Tropez, les réalisatrices Raphaëlle Baillot et Élise Le Bivic posent un regard d’aujourd’hui sur les folles années françaises de l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

Une relation passionnée avec la France

Le film analyse le rapport étrange des rock stars aux femmes et notamment envers leurs nombreuses groupies, leur univers "boysclub", le contrôle fou de leur image, leur part sombre et la relation passionnée qu’ils entretenaient avec la France.

Nellcôte, loin de la déchéance qui a créé le mythe

L’une des attaches principales des Rolling Stones avec la France restera la villa Nellcôte dans laquelle ils s’échappent pour fuir le fisc britannique et où ils passeront plusieurs semaines en 1971 avec femmes, amis et enfants. Restée dans la mémoire collective comme un lieu de débauche, cette villa de la côte d’Azur se révèle être, au contraire, un cocon au pied de la Méditerranée, où Keith Richards vivra les meilleurs moments de sa vie, guitare constamment à la main, avec sa compagne Anita Pallenberg et leur fils, Marlon.

Ce documentaire contient des archives non autorisées, des photographies inédites, des interviews exclusives de collaborateurs proches et des témoignages de journalistes et critiques de rock mais aussi de musiciens de toutes les générations.On y retrouve entre autres Yarol Poupaud (guitariste de Johnny Hallyday), Louis Bertignac (ex-membre du groupe Téléphone), John Pasche (le graphiste anglais à l’origine du fameux logo du groupe avec cette bouche tirant la langue), Zouzou (actrice et mannequin, partenaire de Brian Jones), le célèbre journaliste musical anglais Nick Kent…

