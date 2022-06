Tom Cruise, 20 ans de comiques ou Jean-Louis Aubert: qu’allez vous regarder ce week-end?

©DR.

Le titre complet du programme est " Quel est votre comique préféré de ces 20 dernières années? " .Un divertissement présenté par Laurence Boccolini qui dévoile le classement de50 comiques réalisé via un sondage iFop dans toute la France. On y retrouve notamment les Bodin’s, Florence Foresti, Jarry,Blanche Gardin, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Jamel, Kev Adams, Jeff Panacloc… Deux heures à passer en compagnie des grands noms du rire… français.

3. Samedi18 juin: Musk vs Bezos, la guerre des étoiles - France 5, 0h05

Musk et Bezos, deux «privés» qui ont réussi à faire avancer la conquête spatiale. Sans état pour les financer. ©© MAGNETO PRESSE

Ils sont deux des hommes les plus riches du monde: Elon Musk et Jeff Bezos ont le même rêve, conquérir l’espace et envoyer des gens y vivre, dans des stations ou sur la planète Mars. En 20 ans, ces deux entrepreneurs ont réussi à lancer leurs propres fusées, exploit réservé jusque-là aux seuls États.Sous leur impulsion, une nouvelle épopée spatiale est en train de s’écrire, où l’espace devient un marché à coloniser et exploiter. Ce docu de 2022 nous explique tout!

4. Dimanche 19: Jean-LouisAubert au Zénith - France 4, 21h10

La tournée «Olo Tour» de Jean-Louis Aubert était pleine d’innovations techniques.

Grâce à un procédé original, Jean-Louis Aubert se multiplie sur scène. Puis, c’est comme s’il avait plusieurs hologrammes de lui-même qui l’accompagnaient. Ce qui lui permet de revisiter son vaste répertoire, lequel s’étend du premier album du groupe Téléphone jusqu’à "Refuge", son dernier album sorti en 2019. Pour ceux qui ne l’ont pas vu en direct, le voyage visuel proposé par le chanteur dans le cadre de sa tournée "Olo Tour" (jeu de mot!) mérite le coup d’œil.

5. Dimanche 19: Devant les barreaux - La Trois, 23h17

Bien des professionnels se rendent en prison, un champ d’activité qui reste méconnu, voire tabou. ©EdA

S’il est un lieu tabou, c’est bien la prison. L’idée que l’on se fait de la vie qui y règne est généralement assez floue.Ce documentaire récent de Daphné Baiwir et Sébastien Cruz (2021) accompagne les professionnels qui y interviennent régulièrement et qui font face à de nombreuses problématiques sociales et sociétales. Car la vie dans sa complexité ne s’arrête pas… à l’entrée de la prison.Des métiers essentiels et qui demeurent pourtant très méconnus.

5. Dimanche 19: TomCruise, corps et âme - ARTE,23h

Alors qu’il est de retour dans "Top Gun: Maverick", Arte consacre une soirée à Tom Cruise, avec La couleur de l’argent et un docu qui sonde la part d’ombre de l’acteur.

Dès son bout d’essai pour Risky Business, l’ambivalence est là, tapie sous le sourire engageant, qui laisse place à une expression inquiète. Avec son énergie, sa virilité juvénile et son désir de conquête, Tom Cruise fait figure de candidat idéal d’un Hollywood sous influence reaganienne, qui veut oublier le traumatisme du Viêtnam. Le jeune homme se coule avec aisance dans des rôles de fils à papa, lui qui a grandi sans père dans un milieu populaire.

Faut-il voir dans cette blessure et une vie de famille instable la source de la fêlure qui viendra enrichir un jeu d’acteur moins lisse qu’il n’y paraît? Ambitieux et déterminé, Tom Cruise connaît une ascension fulgurante. Après le triomphal Top Gun en 1986, il refuse la facilité d’une suite et préfère prendre des leçons sous la direction de grands cinéastes en se frottant à des mentors comme Paul Newman dans La couleur de l’argent (diffusé en début de soirée, à 21 heures). En 1996, honneur suprême, le maître Stanley Kubrick lui propose de tourner avec son épouse Nicole Kidman, dans Eyes Wide Shut . Le couple accepte de servir de cobaye et déménage à Londres. Bilan: un tournage éprouvant, un grand film vénéneux et un divorce.

Cascades insensées

Alors qu’il revient aujourd’hui à l’affiche, trente-six ans après le film qui l’a consacré, avec Top Gun: Maverick , Tom Cruise s’est longtemps aliéné une partie de la critique et n’a jamais obtenu l’Oscar en près de quarante ans de carrière. L’adhésion totale de l’acteur à la scientologie a fini par le desservir. Mais depuis les années 2000, il se réinvente et séduit le public avec des rôles toujours plus physiques où il paraît éternellement jeune, enchaînant courses folles et cascades insensées.

Sur un rythme alerte, calé sur celui de son frénétique héros, ce documentaire entrelace extraits de films, images d’archives et parodies – notamment de l’interview controversée où l’acteur saute comme un cabri devant Oprah Winfrey – pour explorer la part d’ombre et le pouvoir de fascination d’une star insaisissable qui semble vouée corps et âme au cinéma.