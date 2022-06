Ce vendredi soir à la télé: Visual Suspect ou quand Arthur joue à qui est qui?

Le concept fait furieusement penser à celui de Qui est qui?, jeu présenté par Marie-Ange Nardy de 1996 à 2002 sur France 2 où il s’agissait de deviner le métiersou la passion de six personnes siégeant face à eux.

Ici, dans Visual Suspect, ce sont pas moins de 80 Français, de tous horizons et de tout âge qui vont se présenter face aux profileurs. les quatre célébrités devront deviner les particularités de ces suspects en se basant uniquement sur leurs apparences. Contrairement au jeu animé par Marie-Ange Nardy, pas question d’interrogatoire ni d’indice: seul le sens de l’observation permettra aux profileurs de trouver leur métier, leur passion, leur talent caché ou d’autres singularités, "souvent totalement loufoques", précise la chaîne privée française dans un communiqué.

Les profileurs s’affronteront en binômes et joueront pour faire gagner de l’argent à une partie du public. Pour l’emporter, ils devront suivre leur instinct et surtout faire attention aux pièges et aux préjugés.

Trouverez-vous parmi les invités qui est comptable ou stripteaseur? Qui est plus petit ou plus grand que Booder? Qui est chanteur ou imposteur? Qui porte une perruque ou pas?

Soutenu par James Corden

Alors que Qui est qui? était une adaptation d’un jeu télévisé gallois ( Who is who? ), Visual Suspect est une adaptation d’une séquence devenue culte du Late Late Show, de James Corden. Mais cette fois, il a tout fait dans les règles de l’art et James Corden a même annoncé dans son émission l’arrivée du programme en France: "Je suis très heureux que Visual Suspect arrive très bientôt sur TF1. Inspiré de notre émission, ce concept va être drôle, excitant et totalement inattendu…", a-t-il déclaré dans son show en mai dernier.

On est loin des accusations de plagiat formulées en 2010 par Craig Fergusson, le prédécesseur de Corden, quand Arthur avait lancé Ce soir avec Arthur sur la chaîne de la TNT Comédie.

TF1, 21.10