On a vécu la finale de Top Chef 2022 avec Arnaud Delvenne et ses amis

Ils étaient plusieurs dizaines à s’être rassemblés à la Grand Poste, dans le centre de Liège, pour vivre la grande finale aux côtés du chef de 36 ans. Les invités avaient été triés sur le volet.On pouvait notamment apercevoir Julien Lapraille, Mademoiselle Luna ou encore Lucas et Nicolas, les gagnants de Pekin Express 2022. "Arnaud avait été présent pour nous à l’occasion de la diffusion de la finale à Malmédy, en avril dernier. On se devait d’être présent à notre tour. Ce qu’il réalise est incroyable", expliquent les deux frères.

Alors, heureux, Arnaud Delvenne de voir autant de monde? "Bien sûr mais cela n’est pas représentatif de Liège, rigole-t-il. Il fallait restreindre le nombre d’invités et ceux qui sont ici présents sont les plus grands fans."

Un beau cadeau de fiançailles

Arrivés aux alentours de 19h30, ce n’est finalement qu’à partir de 21h20 que les invités ont pu assister à la grande finale. "On est confiante car Arnaud est tout simplement le meilleur, glissent deux fans, qui fêtaient pour l’occasion leurs quatre ans de fiançailles. Il nous permet de vivre un grand moment et on ne pourra jamais le remercier assez. On le suit depuis le début de l’émission, c’est notre coup de coeur. Il arrive à transmettre pas mal d’émotion au travers de sa cuisine." Même son de cloche du côté de l’un de ses amis. "Arnaud a une telle joie de vivre que ça ne m’étonne pas qu’il soit le chouchou des téléspectateurs", dit-il.

Au fil de l’émission, les visages se tendent. Arrive enfin le moment fatidique. Alors que les équipes de RTL TVI préparent leur direct qui débutera quelques secondes après le résultat final, les invités se rassemblent à l’intérieur de la Grand Poste où un écran géant avait été installé pour l’occasion.

«Les Liégeois sont amoureux de leur ville et voir tous ses gens qui étaient communautaires à ce point-là, c’était très beau»

Les derniers moments sont chargés en émotion, Arnaud ne peut retenir ses larmes. "Ça été rempli d’émotion parce qu’il y a eu une ambiance très pesante. Les Liégeois sont amoureux de leur ville et voir tous ses gens qui étaient communautaires à ce point-là, c’était très beau.", commente le chef.

Le suspense prendra fin peu avant minuit. La tristesse fait rapidement place aux applaudissements. "Évidemment, on est un peu déçu car Arnaud aurait mérité de l’emporter. Mais ce que je retiendrai de lui, c’est son abnégation. Il est resté fidèle à lui-même et, ça, je pense que les gens l’ont très vite remarqué."

Premier Belge à participer à la finale de Top Chef, Arnaud aura incontestablement marqué l’émission de par sa personnalité, son humour et son fair-play.