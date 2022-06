Arnaud Delvenne perd en finale de Top Chef 2022,mais se fait remarquer pour un geste très fair-play

C’est au bout d’un long suspense (et d’une longue finale) que le verdict est tombé: Louise Bourrat est sacrée Top Chef 2022. Il s’agit seulement de la troisième femme à remporter le prestigieux concours culinaire diffusé sur M6 et RTL TVI, après Stéphanie Le Quellec en 2011 (devenue depuis cheffe deux étoiles Michelin) et Naoëlle d’Hainaut en 2013. Il s’agit aussi de la troisième victoire d’affilée d’Hélène Darroze en tant que coach.