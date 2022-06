Arnaud Delvenne après la finale de Top Chef 2022: «Je suis fier de Louise»

"C’était de nouveau très serré, comme cela l’a été en quart de finale ou en demie", analyse Arnaud, dont le geste fair-play envers sa concurrente est salué par tout le monde (lire par ailleurs).

«Je suis resté fidèle à ma couleur orange»

Qu’est-ce qui a fait la différence? "Je pense que ça s’est joué sur le dessert, qui a fortement inquiété Glenn Viel et Paul Pairet. Louise est restée sur sa spontanéité, sur ses goûts très vifs, tandis que moi, j’ai essayé de jouer le côté rassurant et Belge. Je ne sais pas lequel des deux n’a pas marché… J’ai peut-être pris les choses à la légère aussi. Mais je reste tellement content de mon parcours! Je suis très heureux que Louise ait tiré le bon couteau. Moi je suis resté fidèle à ma couleur orange jusqu’à la fin (rires) ."

Comme il nous le précisait déjà dans notre édition de mardi, Arnaud est très sensible au message véhiculé par Louise. "Cela représente beaucoup pour moi qu’une femme soit sacrée Top Chef 2022, car il n’y a pas assez de femmes en cuisine. Je suis vraiment très fier d’elle."

Arnaud l’avoue: il a vraiment apprécié sa participation à l’émission. "J’ai passé 18 semaines de pur bonheur. Beaucoup de gens ne m’attendaient pas à cette place-là, et moi non plus pour être honnête. Au début, j’ai un peu fait l’imbécile et j’ai eu un humour un peu graveleux, mais ils ne m’ont pas vraiment coupé. Cela m’a permis de mettre en lumière notre pays qui est pour moi le plus beau du monde. Nous devons être fiers d’être Belges tout le temps."

Au fil des semaines, la popularité d’Arnaud n’a fait que croître, que ce soit en Belgique ou en France. Mais il semble gérer ça tranquillement. "Je reste identique à mes valeurs et à ce que les gens ont pu voir durant l’émission. Je trouve ça hyper-cool. Dire bonjour à quelqu’un, cela devrait être inné, et parler à quelqu’un pour lui demander juste comment ça va, cela devrait être naturel. Si Top Chef a pu apporte ça à moi et aux gens dans la rue, c’est ma plus belle réussite."

«Faire peu, mais de qualité»

Cette saison 13 aura été marquante par son côté rock’n’roll. On y a vu de la glace à la langoustine, un dessert au foie cru et au sang…

"Je n’ai quasi pas suivi les autres saisons, avoue Arnaud, donc je ne peux pas comparer. Tout ce que je peux dire, c’est que cette année, avec les autres candidats, nous étions très proches. Idem avec les chefs, les journalistes qui nous interrogent, le producteur… Moi, c’est ça que je retiens."

Désormais libéré de ses obligations médiatiques, Arnaud va se concentrer entièrement sur Nono, le restaurant d’inspiration italienne qu’il a ouvert place du Vingt Août à Liège. "C’est clairement mon projet de vie. Comme Glenn Viel me l’a dit plusieurs fois, il faut se centrer sur l’essentiel. Il faut faire peu mais de qualité."

Arnaud ne dirait pas non à poursuivre son expérience en télé. "J’ai vraiment aimé l’exercice. Mais il faut un réel intérêt culinaire et que cela ait du sens. "

Un geste de grande classe et un livre de cuisine

- C’est une image qui restera dans l’histoire du concours. En plein rush de la finale, Arnaud n’a pas hésité à s’arrêter pour aider Louise qui était en retard dans son dressage. "Je n’ai pas envie de voir Louis comme ça. Là, il n’y a plus de concours." "Quand il fait ça, j’ai juste envie de me mettre à genoux devant lui et de lui baiser les pieds, indique Louise. Je suis trop touchée. C’est la classe, juste merci." Un geste qui est à l’image d’Arnaud: "Top Chef, ce n’est pas seulement un concours de cuisine, il y a aussi des valeurs humaines. La plus-value, elle est là."

- Ce jeudi, Arnaud Delvenne publie son premier livre de cuisine: On se régale avec Arnaud Delvenne . "On y trouve l’histoire de Liège, il y a de l’humour, beaucoup de photos de street art qui sont en rapport avec mes tatouages et évidemment des recettes: deux ou trois que j’ai faites durant l’émission, le reste ce sont des recettes de famille, des recettes italiennes aussi… C’est à la portée de tous. Ce ne sera pas cher, puisque cela coûtera moins de 16 euros. C’est un beau cadeau!" Arnaud sera en dédicaces ce jeudi 16 juin à la Fnac de Liège (17h30) et le samedi 18 juin à la Fnac Toison d’or de Bruxelles (15 h).

- La semaine dernière, Arnaud avait indiqué au Soir Mag que s’il gagnait, il reverserait une partie de ses gains au Télévie. Une promesse surprenante, puisqu’au moment de cette déclaration, il savait déjà qu’il avait perdu la finale, celle-ci ayant été tournée en janvier dernier. Il va tout de même reverser quelque chose à l’association, puisqu’il s’est associé à un chocolatier liégeois (Jean-Christophe Hubert, de Seraing, Millésime chocolat) pour produire des tablettes dont l’entièreté des bénéfices de la vente ira au Télévie.