Quatre aventuriers sur les poteaux de «Koh-Lanta: Le Totem maudit»: voici les finalistes

Pour obtenir sa place, les cinq derniers candidats se sont affrontés dans la traditionnelle épreuve d’orientation. L’une des plus redoutées de l’aventure, tant elle se joue parfois sur des détails.

Trois poignards ont été cachés sur l’île, avec une zone à identifier dans laquelle se trouve une balise. Depuis celle-ci, les aventuriers devaient effectuer un certain nombre de pas pour trouver la lame tant convoitée.

À ce petit jeu, Jean-Charles a été le plus rapide, dérobant le premier poignard quasiment sous le nez d’Ambre. Cet outsider est le premier qualifié pour la finale de Koh-Lanta.

Géraldine et François ont imité le quadragénaire de la Loire, obtenant les deux autres places "régulières" sur les poteaux. Non sans mal pour François, qui aura souffert lorsqu’il s’est retrouvé avec Ambre et Bastien dans la même zone de recherche.

Ambre et Bastien, les seuls sans poignards, se sont alors affrontés pour l’ultime place sur le poteau maudit. À nouveau au cours d’une épreuve d’orientation.

Après des dizaines de minutes à retourner la terre en vain pour trouver le dernier poignard qualificatif, c’est finalement Bastien qui s’est imposé. Il rejoint Jean-Charles, Géraldine et François sur les poteaux.

"C’était une épreuve très compliquée", a expliqué Ambre. "Je suis très déçue. Je me rends compte que c’est fini. Je peux être fière de mon aventure."

La semaine prochaine, place à l’épreuve mythique qui clôture la longue aventure des rescapés. Avec une seule question: qui restera debout le plus longtemps?