Le magazine Télé Loisirs a eu vent des principales nouveautés de cette saison qui se déroulera – on le savait déjà – sans les tigres fétiches. Leur dompteuse, Felindra, continuera sa mission de tourner la tête de tigre afin de libérer les boyards remportés par les concurrents.

La saison s’intitulera Les neuf atouts du père Fouras . Deux guerriers mystères, parmi lesquels on retrouvera Clémence Castel ( Koh-Lanta ), défieront les candidats. Des cartes "chance" ou "maudites" pourront aider ou ralentir leur évolution dans le jeu.

Du côté des personnages du fort, on notera l’arrivée du Chasseur, qui sera chargé de former les Maîtres du temps. Willy Rovelli, le cuisinier fou, obtient une étoile, pas pour sa cuisine, mais comme shérif du fort. Cyril Féraud (Cyril Gossbo) animera l’épreuve du Débarras. La famille Boo et Delphine Wespiser (Blanche/Rouge) seront également de l’aventure.

Du côté des candidats, on sait déjà que notre compatriote Cécile Djunga fera partie des aventuriers.

Enfin, sachez que l’émission ne comptera que neuf numéros cette année, contre onze l’an dernier.