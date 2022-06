Arnaud Delvenne en finale de «Top Chef»: quel bilan pour les Belges de l’émission, toutes saisons confondues?

En 13 saisons, "Top Chef" a vu défilé 22 Belges dans ses cuisines. Quel est le bilan de ces candidats bien de chez nous? Ont-ils porté hauts nos couleurs? On fait le point.

5 Belges dans le top 5

Cinq candidats belges sont parvenus à atteindre le top 5 du concours.

Quatre d’entre eux ont terminé demi-finalistes du concours: Alexandre Dionisio (saison 1), Jean-Philippe Wateyne (saison 4), Julien Wauthier (saison 8) et Mallory Gabsi (saison 11).

Arnaud Delvenne surpasse donc maintenant ce quatuor, puisqu’il participe à la finale de cette édition 2022.

La meilleure place pour Arnaud Delvenne

Qu’il perde ou qu’il remporte cette 13esaison de "Top Chef", Arnaud Delvenne est déjà assuré d’un titre: il est le Belge le mieux classé de l’histoire du programme.

Au pire des cas, il terminera secondde cette promotion 2022. Le record était jusqu’à présent détenu par le trio Jean-Philippe Watteyne, Julien Wauthier et Mallory Gabsi, arrivés 3een 2013, 2017 et 2020.

Notons qu’Alexandre Dionisio a, quant à lui, terminé 4e de la toute première édition.

Peut mieux faire

Si les cinq chefs belges précédemment cités ont réussi l’exploit d’aller loin dans l’aventure, la tendance générale n’est cependant pas très bonne pour la Belgique. Sur les 22 candidats issus de notre pays, la moitié d’entre eux font partie des cinq premiers candidats éliminés de leur saison.

Adrien Clauwaert (saison 2), Jérémy Vandernoot (saison 9), Mathieu Vande Velde (saison 12) ou encore récemment Logan Depuydt (saison 13), membre de l’équipe Pairet de cette édition 2022, font notamment partie de cette liste.

Quant aux six Belges restants, ceux-ci ont terminé dans le milieu du classement, entre la 6eet la 9eplace, comme c’est le cas pour Carl Gillain (saison 3), Julien Lapraille (saison 5) ou encore Maximilien Dienst (saison 8).

4 éliminés lors du premier épisode

Quatre Belges n’ont pas réussi à aller plus loin que le premier épisode de leur édition!

Pierre Ciampi (saison 6), Sébastien Oger et Paul Delrez (saison 10) et Elliott Van de Velde (saison 13) n’ont pas eu la chance de prendre les manchettes de couleur de l’une des quatre brigades du concours.

Au moins un Belge par saison

Depuis son lancement en 2010, "Top Chef" a toujours compté au moins un chef belge dans chacune de ses 13 saisons. La Belgique n’était représentée que par un seul candidat au cours des 5 premières saisons, ainsi que lors de la 12esaison.

Les saisons 6, 7, 8, 9 et 11 en comptaient deux. Les saisons 10 et 13 sont celles où les Belges étaient les plus représentés (trois candidats).

Il y a évidemment une raison à cette présence annuelle de Belges au sein du programme. "Contractuellement, M6 doit intégrer un candidat belge au casting pour respecter ses engagements envers RTL-TVI", avait expliqué Stéphane Rotenberg, le présentateur de "Top Chef", lors d’une interview accordée à 7 sur 7.

Notons qu’il s’agit intégralement de candidats masculins. Aucune cheffe belge n’a encore intégré le concours culinaire pour l’instant.

Bruxelles et Namur bien représentées

Les candidats belges de "Top Chef" viennent majoritairement de Bruxelles (7) et de la province de Namur (7), à l’instar d’Alexandre Dionisio (Bruxelles), Julien Wauthier (Jambes), Mallory Gabsi (Bruxelles) ou encore Logan Depuydt (Onhaye). La province de Liège (3) complète ce classement avec Arnaud Delvenne, notamment.

Deux candidats étaient issus de la province de Luxembourg (Julien Lapraille et Maximilien Dienst), un du Brabant wallon (Martin Volkaerts), un de Mons (Jean-Philippe Watteyne) et un dernier avait son établissement basé dans le Brabant flamand (Elliott Van de Velde).

Que sont-ils devenus?

Finaliste de la saison 1, Alexandre Dionisio est le chef étoilé de La Villa in the Sky , implantée au sommet de l’IT Tower, à Bruxelles.

En 2020, Jean-Philippe Watteyne (saison 4) ferme son restaurant gastronomique I Cook ouvert en 2010 à Mons et crée à la même adresse le restaurant Rebelge , à vocation plus bistronomique.

Julien Lapraille (saison 5) est connu pour ses chroniques télé et radio pour le groupe RTL. À côté de cela, il continue d’être chef à domicile et a ouvert Le marché de Julien , un magasin de proximité faisant la part belle aux produits du terroir.

Julien Wauthier (saison 8) est toujours le chef de La plage d’Amée , un restaurant gastronomique basé à Namur.

Quant à Mallory Gabsi (saison 11), le Bruxellois a posé ses valises (ou ses casseroles) dans le 17e arrondissement de Paris, où il a ouvert son propre restaurant gastronomique sobrement baptisé d’après son nom.