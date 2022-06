Pour se qualifier pour la grande finale programmée ce mercredi soir, les trois derniers candidats encore en lice devaient relever les challenges lancés par leurs propres rivaux. Et le premier à défier ses comparses n’était autre qu’Arnaud.

Premier qualifié pour la demi-finale, le Liégeois a demandé à Louise et Sébastien de repenser la traditionnelle pêche au thon. Un mélange sucré-salé qui a permis au Belge de s’illustrer, à l’inverse de Sébastien, bon dernier.

Autre candidat, autre défi. Louise, qui adore les abats, a invité les autres candidats à imaginer un dessert à base de sang de porc et de foie de volaille. Une idée saugrenue qui a poussé Arnaud et Sébastien dans leurs retranchements. Mais malgré un ceviche de foie et un pancake de sang, c’est bien Louise et son pudding au boudin noir qui a remporté la mise, juste devant le Belge.

Dernier défi: préparer un lièvre à la royale en deux heures contre deux jours habituellement. Une épreuve marquée par l’attitude surréaliste de Sébastien, mais aussi par sa défaite.

Résultat des cours: le dernier membre de la brigade de Paul Pairet est éliminé.

La finale de cette 13e saison de "Top Chef" se déroulera donc entre Louise et Arnaud.