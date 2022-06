«Green book», Disneyland Paris ou l’envers de Twitch: que regarder cette semaine?

Signé par Peter Farrelly (pour une fois sans son frère), " Green book " est un road movie réunissant un brillant pianiste noir et son chauffeur italo-américain, début des années 60. La tournée est un succès mais aussi un inventaire des discriminations souvent ahurissantes subies par le pianiste en raison de sa couleur. Les comédiens Mahershala Ali et Viggo Mortensen sont splendides, et l’ensemble a été honoré de trois oscars, dont celui du meilleur film en 2019.

2. Mardi 14! «Twitch ou le monde d’après» - TIPIK,20H05

Twitch: on nous promet la face cachée du phénomène.

Intéressant docu (tout nouveau) sur le phénomène Twitch, ce service de streaming vidéo en direct, créé en 2011, qui a démarré par la diffusion de jeux vidéo avant de se diversifier sur d’autres contenus (musicaux ou de discussion). L’entreprise compte 6000 employés et a été rachetée en 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars. Aurèle Jacquot et Mattihieu Putzolu en explorent la face cachée, moins reluisante.

3. Mercredi 15: «Disneyland Paris, 30 ans de magie« - RTL/TVI 19h50

Retournons danser avec Mickey! ©AFP

À l’occasion du 30e anniversaire de Disneyland Paris, l’animatrice Maria DelRio revient sur l’aventure du parc, de sa création à aujourd’hui. Elle dévoile en outre les évolutions technologiques, les secrets du nouveau spectacle D-Light avec ses 200 drones chorégraphiés, mais aussi quelques détails sur le nouveau monde Marvel Avengers Campus.

4. Jeudi 16: «Mohammed VI, les limites du pouvoir» - La Une, 22H17

Mohammed VI, un roi controversé qui va fêter 20 ans de règne. ©AFP

Le 23juillet prochain, le roi duMaroc Mohammed VI (alias "M6") fêtera les 20 ans de son accession au trône. Dans son pays toutefois, la rébellion gronde en raison de la pauvreté persistante et des libertés générales assez limitées. Le roi a cependant pris des mesures innovantes. Mais sa fortune et son emprise sur l’économie du pays demeurent controversées. Qui est-il vraiment? Vanina Kanban essaie de répondre à la question en 61 minutes.

5. Vendredi 17: «Quand la télé prend l’air» -France3, 21h10

Du temps où la télé prenait le risque...du direct et du plein air! ©© MD Prod - New Start Prod

La productrice Mireille Dumas revisite le patrimoine des émissions de télé françaises "tournées en extérieur et en direct". Depuis 60, c’est un genre risqué mais qui a son charme, qui voyage au cœur des villes ou sur les plages, prenant les risques d’un public incontrôlable ou d’incidents techniques. Des générations d’animateurs ou de journalistes s’y sont fait les dents, devenant des as de l’improvisation.