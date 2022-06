Sur RTL TVI, Laura Beyne vous emmènera au bord de piscines de rêves, dans une série documentaire tournée en France auprès d’un pisciniste spécialisé dans des projets fous. Huit émissions sont prévues. La date de diffusion est encore à déterminer.

Ludovic Daxhelet sera l’autre visage de votre été avec une nouvelle émission animalière baptisée La Tanière. Il s’agit d’un magazine consacré à des animaux mal en point qui sont accueillis dans un zoo-refuge où l’on prend soin d’eux.

La chaîne amirale consacrera ses soirées du mercredi à des comédies françaises ( Les Profs, l’Aranacœur… ) et celles du samedi à des comédies françaises cultes ( Le Corniaud, La 7ecompagnie …)

Sur Club RTL, on retrouvera la famille Dupont (Mélanie, Stéphane et les jumeaux Jade et Tom) dans l’émission d’aventures Tahiti Quest, déjà diffusée sur Guilli en novembre de l’an dernier. Ils sont embarqués dans une chasse au trésor unique en République Dominicaine, le tout animé par Issa Doumbia. La chaîne vous donne aussi rendez-vous pour des soirées cinéma en famille dès le mardi 24/06 ( Royal Corgi, Bigfoot Junior, Arthur et les minimoys …)

Plug RTL sera la chaîne musicale de l’été, puisqu’elle consacrera trois week-ends entiers au festival Tomorrowland. Pour ceux qui n’ont pas leurs tickets, rendez-vous avec David Antoine les week-ends des 15-17/07, 22-24/07 et 29-31/07.

La chaîne "jeunes" du groupe RTL aura aussi droit à son émission animalière avec Mon maître est une célébrité, magazine déjà diffusé sur C8 à l’automne dernier mais qui avait été déprogrammé faute d’audience.

Au niveau des films, la chaîne proposera une case science-fiction tous les vendredis soir, à partir du 1er juillet.