Le «Big show», Romy Schneider ou «30 ans d’émissions cultes», que regarder ce week-end?

La nouvelle avait fait beaucoup de bruit à l’automne dernier: Jarry annonçait quitter TF1 pour rejoindre France 2. Le service public lui proposait un rôle récurrent dans une fiction ainsi que l’animation de deux émissions de divertissement.

Voici donc la première, qui est diffusée ce samedi soir: le Big Show . Il s’agit de l’adaptation de l’émission éponyme diffusée sur la BBC One depuis 2015. "Surprises, caméras cachées, retrouvailles émouvantes, jeux, cadeaux de ses rêves, happenings inattendus, karaoké surprise avec nos stars préférées: personne dans la salle n’est à l’abri des surprises et des pièges du Big Show!", annonce la chaîne, dans un communiqué.

"France Télévisions m’a proposé une émission qui met en lumière les gens de la vie de tous les jours", explique Jarry dans une interview accordée à Yahoo.

Etre papa Noël mais toute l’année

Ici, pas question d’avoir accompli un acte de bravoure pour passer dans l’émission, comme dans La nuit des héros dans les années 90. Ici, c’est un peu comme dans La Lettre, autre émission de France 2 présentée par Sophie Davant: toute personne qui a envie de mettre en lumière un voisin, une tante, un collègue… peut faire appel au Big Show. "Et moi j’avais envie de leur faire plaisir, d’être le papa Noël mais toute l’année, et surtout de faire un spectacle qui réunisse les gens."

Les surprises de Jarry s’enchaîneront tout au long de l’émission, jusqu’à débarquer en pleine nuit chez des téléspectateurs. Jarry piégera également une personne avec la complicité de sa famille, pour en faire la star inattendue de la soirée. Un pitch qui fait penser à feue N’oubliez pas votre brosse à dents que Nagui a animée entre 1994 et 1996. Pour rappel, l’émission avait été supprimée des grilles car jugée trop racoleuse et avilissante pour les candidats.

Pas question de ça dans le Big Show. Jarry l’assure, il s’agit d’une émission grand public, où l’on rigole beaucoup. "Mais par moments, on pleure beaucoup. Par moments, on est surpris. Par moments, on est complice. C’est une émission 360degrés. C’est-à-dire qu’en deux heures, ça équivaut en ressenti à un voyage de deux semaines aux Seychelles."

2. Samedi11: «30 ans d’émissions cultes» - TF1,21h10

On reparlera sans doute de cette émission présentée jadis par Christophe Dechavanne ©tf1

La mode est décidément aux émissions qui revisitent le passé de la télé.Signe d’un manque d’inspiration et de renouvellement? Pour ce premier numéro de " 30 ans d’émissions cultes ", une kyrielle d’animateurs et d’artistes viennent partager leurs souvenirs, évoquant coulisses et moments inoubliables (donc "cultes"): Arthur, Christophe Dechavanne,Valérie Damidot, Patrick Sébastien, Stéphane Bern ou Jean-Pierre Foucault sont annoncés.

3. Samedi11: Vers un monde sans oiseaux - ARTE,23h45

La perdrix existera-t-elle encore dans 30 ans?et le vanneau huppé? Et la bergeronnette printanière? Toutes ces espèces disparaissent de façon accélérée en Europe et auxÉtats-Unis. 400millions d’oiseaux, soit un cinquième de leur population, ont disparu en trois décennies.Il y a 50 ans, on a fait le nécessaire pour préserver les rapaces ou les oiseaux rares comme la grue cendrée.Mais, rappelle ce docu, la menace actuelle sur les oiseaux des prairies est encore peu considérée.

4. Dimanche 12: Conversation avec Romy Schneider - ARTE, 20h05

En décembre 1976, à Cologne, la comédienne Romy Schneider (décédée voilà 40 ans à l’âge de...43 ans seulement) accorde le temps d’une nuit une interview unique en français à la féministe allemande Alice Schwarzer.Quelques décennies plus tard, ladite Alice confie à Patrick Jeudy les enregistrements sonores de cette conversation et livre de la star d’origine autrichienne un portrait sans tabou où elle se révèle dans toutes ses contradictions.

5. Dimanche 12: «Logiquimperturbabledufou»- FRANCE 4, 21h10

Difficile de résister à un titre aussi improbable dans une grille télé. Il s’agit de la captation d’un spectacle à quatre comédiens qui se déroule dans un hôpital psychiatrique où tout n’est que désordre et déraison. On finit par se demander qui sont les fous, ceux qui soignent ou ceux dont on s’occupe. Il y a de tout: danse, chant, acrobatie, danses, moments de documentaires et un panaché de textes de Tchekov, Zabou Breitman,Shakespeare ou Zouk.