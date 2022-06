«Koh-Lanta»: 5 finalistes et des changements inédits pour l’orientation et les poteaux

Lors de ce 15eépisode, les aventuriers restants ont eu l’occasion de se confronter au miroir et à la balance. L’image renvoyée n’a pas vraiment fait plaisir. Sur le camp réunifié, on se trouve amaigri, vieilli par près de 40 jours d’aventure. C’est chez les garçons que la perte de poids est la plus importante: Bastien a perdu 14 kilos, Jean-Charles 18 et François se retrouve avec 23 kilos en moins!