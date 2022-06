Michel Daerden, «papa» du peuple

Dix ans plus tard, que reste-t-il du politicien populaire, homme fort de la commune d’Ans?Le documentaire Michel Daerden, il était une fois Papa , produit par Louvigny Média et proposé ce soir sur RTL TVI, revient sur le parcours de l’homme à travers les témoignages de ceux qui lui étaient proches comme ses enfants, sa veuve, son frère ou son chauffeur.

"Nous avons décidé de n’interroger aucun homme politique , explique Angélique Stassin, réalisatrice du documentaire. L’idée c’était de récolter les témoignages de ceux qui le connaissaient intimement; de parler de la façon dont il a vécu la "Daerden Mania", par exemple, et de montrer Michel Daerden sous un genre nouveau."

Une timidité maladive

On découvre donc un homme maladivement timide, pas à l’aise avec son physique et qui comprend très tôt que pour sortir de la condition ouvrière de sa famille, il va falloir étudier et travailler dur. "Il savait qu’il n’était pas beau, il portait des costumes mal taillés mais quand on lui proposait autre chose, ça ne lui plaisait pas" , commente sa fille Aurore Daerden dans le documentaire.

Son allure, son accent liégeois, son très lent débit de parole, il en fera sa marque de fabrique.Tant et si bien qu’il devient l’homme fort du PS dans la région liégeoise. En octobre 2006, alors que le parti socialiste connaît des difficultés, Michel Daerden remporte les élections communales avec plus d’un quart des voix dans son bastion.Stressé toute la journée, il "compense" en buvant un peu plus de vin rouge que de raison.Il débarque alors victorieux mais complètement éméché sur les plateaux télé, à côté de son fils Frédéric, lui aussi vainqueur pour ses premières élections communales à Herstal. Fier du fiston, Daerden répond comme il peut aux questions des journalistes et sème l’embarras au sein du parti. C’est le début de la "Daerden Mania".

Invité des émissions de divertissement chez nous et en France, Michel Daerden ne peut plus faire un pas sans être accosté par la foule.Il débarque au Standard, c’est la liesse; il passe par la foire de Liège, on frôle l’émeute populaire.Si lui, savoure le moment et vérifie chaque jour le nombre de ses abonnés Facebook, son entourage vit beaucoup plus mal cet emballement. "Ce n’était plus mon papa, c’était devenu le papa de tout le monde" , témoigne sa plus jeune fille, Elena.Et Sandra Chandelle, sa seconde épouse de confirmer: "Je l’ai très mal vécu et j’attendais juste que cela se termine" , confie-t-elle dans le documentaire.

Icare se brûlant les ailes

La chute ne se fera pas attendre bien longtemps: à force d’attirer constamment la lumière, il finit par susciter des jalousies.Ultime coup dans le dos: le "putsch" mené par Stéphane Moreau à Ans, en 2010.Bouté hors du conseil communal, Daerden s’efforce de garder la tête haute mais dans la sphère privée, rien ne va plus. "Il n’avait déjà pas une très bonne hygiène de vie, ça ne l’a pas améliorée" , souligne encore Sandra Chandelle. L’alcool, jusque-là utilisé pour atténuer sa timidité, va jouer le sale rôle de pansement.Il ne s’en relèvera pas. Même s’il ne fait que survoler le phénomène, ce documentaire a le mérite de pousser un peu la porte de l’intime et d’apporter une pièce dans le complexe puzzle qu’était la vie de "Papa".

«Michel Daerden, il était une fois Papa», présenté par Michaël Miraglia sur RTL TVI à 20h30.