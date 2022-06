Cécile de France, Michel Daerden ou Mike Brant: qu’allez-vous regarder cette semaine?

Deux comédiennes belges en tête d’affiche d’un film français, ce n’est même pas si c

ourant. Cécile de France incarne une ex-miss Pas-de-Calais qui revient dans le Nord s’installer chez sa mère et trouve un travail d’ouvrière, mais voilà que par accident, elle tue son chef trop entreprenant. Sous les yeux de deux collègues, Yolande Moreau et Audrey Lamy. Les ennuis commencent...

2. Mardi 7: «Il était une fois MichelDaerden» - RTLTVI, 20h30

Petit événement que ce documentaire consacré à l’une des figures les plus populaires de la politique belge, Michel Daerden, décédé en 2012. Derrière le côté "Gainsbarre" de l’ex-ministre, surnommé "Papa", qui était-il vraiment? Des personnages de son entourage s’expriment pour la première fois, détaillant ses forces et ses faiblesses, le tout sur fond de "Daerdenmania".

3. Mercredi 8: «La fabrique des pandémies» - La Une, 20h22

Pendant deux ans, en pleine pandémie de covid, la journaliste française d’investigation Marie-Monique Robin (prix Albert Londres en 1995) a parcouru huit pays, accompagnée de la comédienne Juliette Binoche, pour réaliser ce documentaire (terminé cette année) sur les facteurs d’émergence des maladies infectieuses. Les bouleversements environnementaux en sont les causes majeures.

4. Jeudi 9: «France 2022, le grand débat» - France 2, 21h10

Léa Salamé et Laurent Guimier: ils sont de service pour nous «vendre» les législatives de dimanche (premier tour). ©© GUYON Nathalie - FTV

C’est sûr, on n’en parle guère des législatives françaises (577 députés à élire ou réélire) qui auront lieu ces 12et 19 juin. Et pourtant, elles peuvent redessiner complètement le paysage politique français. Léa Salamé (comme toujours) et Laurent Guimier reçoivent les leaders politiques qui répondront aux questions de 200 Français connectés en visioconférence durant l’émission.

5. Vendredi 10: «Mike Brant, l’étoile filante» - France 3, 21h10

C’est en 1970 que les spectateurs français découvrent un jeune chanteur israélien de 22ans venu interpréter " Laisse-moi t’aimer " en direct à la télé.Il devient un phénomène qui électrise les foules, 15 millions de disques vendus en5ans. Un tourbillon insensé d’une époque folle dont il sera… la victime.François Chaumont relate cette histoire édifiante en 130 minutes, dans un docu tout neuf.