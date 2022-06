À la télé ce vendredi: deux documentaires pour tout savoir sur Chuck Berry

Non content d’avoir écrit certains des plus grands standards du rock – dont Johnny B. Goode ou Roll Over Beethoven – Charles "Chuck" Berry fut aussi un show man éprouvé à la séduction d’autant plus sulfureuse que le public américain n’était pas habitué à voir un Noir tenir la scène et maîtriser une guitare avec autant d’aplomb.

Origines et errements

Arte lui rend hommage ce vendredi soir avec deux documentaires. Le premier, intitulé simplement Chuck Berry, a été réalisé par Jon Brewer, – lui-même ancien manager musical et grand fan. Il y évoque ses origines, ses errements de jeunesse, qui lui ont valu un séjour en prison, mais surtout ses chansons mythiques et ses fulgurances musicales révolutionnaires qui influencèrent les grandes stars des années 1960, à commencer par les Beatles et les Rolling Stones.

Riche en images de concerts, sur scène ou en coulisses, cet émouvant portrait donne aussi la parole à sa veuve, Themetta, à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à des musiciens ou producteurs qui l’ont connu: Nile Rodgers, Johnnie Johnson, Marshall Chess ou Gene Simmons.

Le deuxième film, Chuck Berry: Brown-Eyed Handsome Man, diffusé à 00h15, retrace un parcours royal pendant lequel le rhythm and blues s’est métamorphosé en rock’n’roll grâce aux riffs plus incisifs et aux compositions plus ramassées de l’ancienne petite frappe de Saint Louis.

Cette rétrospective se concentre sur la musique live, les vibrations de la scène et la communion du public. Elle entremêle des performances incontournables de l’inventeur du duck walk, toujours aussi "cabotin et conquérant", comme l’écrit la critique, à de ferventes reprises par les plus grands (les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Springsteen), qui le citent comme référence absolue. De purs moments de grâce que Barack Obama résumera ainsi à la mort de Chuck Berry en 2017, à l’âge de 91 ans: "Tu vas nous manquer, Chuck. Sois bon."

Arte, 22.40 et 00.15